O WhatsApp trabalha numa nova solução para os backups

Os backups do WhatsApp sempe foram um dos elementos mais esquecidos dos utilizadores. Querem a sua presença constante, sem que isso seja intruzivo ou complicado. O WhatsApp vai agora testar uma novidade, quer permite gerir os backups das conversas de forma mais eficiente.

Mudanças na gestão dos backups realizados

O WhatsApp está a trabalhar numa nova funcionalidade para ajudar os utilizadores do Android a gerir os seus backups de conversas de forma mais eficiente, utilizando o espaço de armazenamento do Google Drive. Esta nova funcionalidade, atualmente em desenvolvimento, visa facilitar a revisão de ficheiros de backup antigos e libertar espaço, eliminando dados desnecessários.

A Google também está a apoiar este processo adicionando uma secção dedicada à gestão de backups nas definições do sistema Android. Graças a esta integração, os utilizadores poderão gerir os dados de cópia de segurança sem terem de abrir a aplicação WhatsApp. Esta novidade oferece uma solução importante, especialmente para os utilizadores que pretendem libertar espaço no armazenamento na nuvem.

As opções de cópia de segurança do WhatsApp na plataforma Android permitem aos utilizadores manter o seu histórico de conversas, ficheiros de multimédia e documentos seguros. No entanto, o facto de estes dados ocuparem espaço no Google Drive leva, por vezes, ao estouro dos limites de armazenamento. Com a nova funcionalidade, os utilizadores terão mais visibilidade dos seus ficheiros de backup, aumentando a eficiência do armazenamento.

WhatsApp testa solução própria para guardar conversas

A empresa não se limita ao Google Drive. Também está a testar o seu próprio sistema de backup na nuvem encriptado. Quando este sistema for implementado, os utilizadores poderão armazenar os seus backups nos servidores do WhatsApp. Embora os primeiros 2 GB de armazenamento sejam gratuitos, deverão ser oferecidos planos mensais acessíveis para dados até 50 GB. Estes backups serão encriptados de ponta a ponta e protegidos com palavras-passe ou chaves de encriptação de 64 dígitos.

A atualização do Google Play Services v26.23 permite que os backups do WhatsApp funcionem diretamente com as definições do sistema Android. Graças a esta mudança, a gestão de cópias de segurança deixou de ser apenas uma operação dentro da aplicação para se tornar uma função geral do sistema operativo. A nova secção de gestão na aplicação, na qual o WhatsApp trabalha, será ligada a estas definições do sistema.

Não houve qualquer anúncio oficial sobre quando estas funcionalidades, que estão atualmente em fase de testes e ainda não estão disponíveis para utilizadores beta, serão lançadas para o público em geral. No entanto, o facto de a Google ter concluído a integração ao nível do sistema indica que o WhatsApp irá lançar as suas próprias atualizações na aplicação muito em breve. Continuaremos a manter os utilizadores informados, acompanhando de perto os desenvolvimentos.