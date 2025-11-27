Google Maps: as novidades não estão a agradar aos utilizadores

O Google Maps está novamente em processo de mudança, e desta vez não é para melhor. Os que estiveram entre os primeiros a atualizar a aplicação e a executá-la no Android Auto estão a reparar como vários elementos importantes foram movidos, prejudicando a interface e a utilização de determinadas funções.

Google Maps muda interface no Android Auto

É importante saber que estas alterações só o afetarão se utilizar o Google Maps através da interface do Android Auto, ou seja, quando se abre a aplicação no ecrã do carro. Nesse momento, irá reparar-se que três elementos mudaram de posição. Dois deles oferecem uma experiência significativamente pior do que antes, enquanto um representa uma melhoria substancial.

Na verdade, grande parte da culpa por estas mudanças menos positivas recai sobre o novo recurso que a maioria deve adorar. É como se a Google tivesse decidido que não se pode ter tudo ao mesmo tempo. Garante uma novidade interessante e importante, mas retiram outra.

É hora de dizer adeus aos controlos de música. Esta é a mudança mais significativa das três, e não é para melhor. O Google Maps fez com que os controlos de reprodução na parte inferior do Android Auto desaparecessem. Ao utilizar o GPS, já não é possível saltar ou pausar uma música com um simples clique. É necessário utilizar a partilha de ecrã ou abrir a aplicação específica onde a música está a tocar.

Novidades não estão a agradar aos utilizadores

O controlo de voz do GPS está agora uma confusão. Durante anos, a interface do Google Maps no Android Auto exibia os comandos de voz do GPS num único local: desligado, apenas notificações ou ligado. Por algum motivo, a Google decidiu separá-los e realocá-los através da interface. Isso significa que a utilização desta funcionalidade agora exige que tire os olhos da estrada por mais tempo.

Reportar incidentes é agora mais simples e rápido. A interface também ganhou uma nova funcionalidade mais direta. Agora pode-se reportar incidentes na estrada sem ter de tocar várias vezes ou navegar por menus secundários. Isto é semelhante a uma medida que o Waze implementou há algum tempo, e por isso os outros controlos tiveram de ser movidos ou removidos.

Ainda que sejam novidades que podem ser interessantes para os utilizadores, a Google parece não ter acertado na forma ed o fazer. A maioria não está a reagir positivamente a estas mudanças, que parecem ter vindo para ficar no Google Mpas do Android Auto.