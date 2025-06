Pixel volta a gozar com o iPhone! Agora são as atualizações do iOS 26 que o Android já tinha

A WWDC 2026 veio mostrar muitas novidades no iOS para o iPhone. A Apple apresentou estas melhorias como sendo únicas, mas a Google tem uma opinião diferente. Para o mostrar, recorreu a mais uma conversa entre p Pixel e o iPhone, para mostrar que o Android já tinha as atualizações do iOS 26.

Google deixa o Pixel voltar a gozar com o iPhone

Há um ponto que, para muitos utilizadores, faz pender a balança entre o Android e o iOS. Para a Google, claro, a concorrência está focada no Google Pixel. É o que afirma um novo episódio do The Talking Phones Podcast, com os mesmos dois protagonistas de sempre.

No novo vídeo do canal de YouTube “Made by Google”, a empresa de Mountain View volta a apresentar duas personagens carismáticas. Os protagonistas desta série de clips são um Pixel 9 Pro e um iPhone 16 Pro. E não podia ser de outra forma: a chacota recai sobre o telemóvel da Apple, tal como a Samsung fez há mais de uma década.

Desta vez, o iPhone baseado da empresa baseada em Cupertino está a sofrer, mas não por causa do hardware. Na WWDC 2025, a Apple anunciou as novas funcionalidades mais importantes do iOS 26, a próxima atualização que vem com um novo design chamado Liquid Glass. Assim como a Google com a reformulação do Material 3 Expressive. Claro que este não é o aspeto pelo qual a Google está a atacar a Apple.

As atualizações do iOS 26 o Android já tinha

O iOS 26 adiciona um filtro de chamadas que será familiar aos utilizadores do Pixel, bem como ferramentas do Pixel. Outra novidade na próxima grande atualização do iPhone é a tradução de mensagens de texto em tempo real. No vídeo da Google, as duas personagens exploram estas características, ironicamente surpreendidas por usarem o telefone da Google há anos.

O final, ainda mais hilariante, é uma piada que resume tudo. Depois de um silêncio constrangedor, o iPhone pergunta: "Então... em que estás a trabalhar para o Pixel 10?“. Acrescenta ainda que a pergunta surge “só curiosidade”, enquanto o Pixel evita timidamente responder.

Tal como no vídeo anterior, a Google está a visar a competição ancestral que existe na Internet. No entanto, passados ​​estes anos, vimos ambos os ecossistemas usaram ideias em ambas as direções. É um ciclo normal nos smartphones, e isto não acontece apenas com estas duas grandes empresas.