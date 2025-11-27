Hora de começar a pagar! Plex vai começar a bloquear streaming remoto

Quem está habituado a aceder a um servidor Plex remotamente numa smart TV ou num dispositivo de streaming, terá de se preparar para o inevitável. Este acesso gratuito passará a ser pago nas próximas semanas. Isto já acontece nos dispositivos móveis desde a primavera, nos dispositivos Roku recentemente, e outras plataformas serão afetadas em breve.

H2>Hora de começar a pagar O Plex

Em março passado, a Plex anunciou uma má notícia. Para além do aumento do preço da subscrição do Plex Pass (um aumento de 40%, atingindo os 6,99 dólares por mês!), a muito conveniente funcionalidade de reproduzir conteúdos a partir de um servidor remoto deixou de ser gratuita.

Esta é uma prática bastante comum entre os utilizadores do Plex. O proprietário de um servidor Plex "empresta" o acesso a um amigo ou familiar. Este pode, depois, assistir ao conteúdo armazenado nesse servidor, que não se encontra na sua rede local.

Este serviço, denominado Remote Watch Pass, custa 1,99 euros por mês ou 19,99 euros por ano. Até agora, aplicava-se apenas às versões móveis da aplicação Plex. As versões para smart TVs e dispositivos de streaming eram exceção, mas isso está prestes a mudar. A Plex anunciou que a sua aplicação para o Roku foi atualizada para incluir esta nova subscrição.

Servidor remoto deixa de ser gratuito

E esta alteração será aplicada nas próximas semanas a todas as outras aplicações Plex. Falamos de Apple TV, Fire TV, Android TV, etc. Também se aplicará a aplicações de terceiros que utilizem a API do serviço para oferecer streaming remoto, a partir de 2026.

Em suma, os utilizadores devem agora preparar para pagar. Para os utilizadores que pretendam ir mais além, o Plex Pass, essencial para os proprietários de servidores, permite o acesso a qualquer outro servidor sem custos adicionais. A autorização deve ser obtida previamente.

Obviamente, um aumento de preço nunca é bem-vindo, mas convém lembrar que o Plex se manteve estável neste campo durante muitos anos. Para quem quer poupar, o Pass, incluindo a versão perpétua, está com 40% de desconto até 1 de dezembro.