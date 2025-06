Disney+: partilha de conta já é paga. Descubra o preço de um subscritor adicional

O Disney+ está a implementar a sua nova política contra a partilha de contas. Inspirada na Netflix, a plataforma oferece uma opção paga chamada "Subscritor Adicional", que permite partilhar a sua conta com alguém querido que não viva na mesma casa. Descubra todas as opções, limitações e o preço desta oferta.

Uma nova partilha de contas no Disney+

Inspirada pelo sucesso da rival, a Disney vai agora cobrar uma taxa extra aos clientes que desejarem partilhar a sua subscrição com outras pessoas. No âmbito desta estratégia, uma nova opção, denominada "Subscritor Adicional", surgiu em vários países. Isso marca o fim da partilha gratuita de contas para todos os subscritores.

No seu site, o serviço de streaming explica que é proibido utilizar uma subscrição do Disney+ em duas residências diferentes, ou seja, com dois endereços IP diferentes. Especifica que uma "residência corresponde a todos os dispositivos associados à sua residência pessoal principal e que são utilizados pelas pessoas que nela residem".

Regras para criar estas contas adicionais

Tal como a Netflix, o Disney+ afirma que os dispositivos elegíveis para aceder à conta devem ligar-se regularmente à rede Wi-Fi doméstica. É assim que a plataforma determina quais os dispositivos que fazem parte de uma residência. O serviço de streaming não detalha as condições exatas. Se ocorrer uma violação, surgirá um alerta no ecrã do dispositivo, solicitando que crie uma nova conta ou indique a nova situação.

Quanto custa um subscritor adicional do Disney+?

A opção "Subscritor Adicional" permite partilhar a assinatura com alguém que não vive na mesma casa. Esta funcionalidade oferece a oportunidade de usufruir do catálogo Disney+ por uma taxa reduzida. Sem surpresa, o custo desta opção depende do plano escolhido pelo titular da conta.

Quem optou pelo plano Standard com anúncios por 5,99€ por mês, adicionar um subscritor custará 5,99€ por mês. O plano Standard sem anúncios por 9,99€ por mês terá de pagar mais 5,99€. Quem escolheu o Disney+ Premium por 13,99€, o preço do subscritor adicional é de 5,99€. A Disney limita a adição de um subscritor por conta e apenas num dispositivo de cada vez. Este perfil adicional não pode ser partilhado entre várias pessoas.

O fim da partilha gratuita de contas Ao cobrar pela partilha de contas, o Disney+ segue os passos da Netflix. Esta estratégia revelou-se muito lucrativa o serviço. Depois de proibir a partilha de contas, a Netflix registou um aumento no número de subscritores e ultrapassou os 300 milhões de clientes pagantes em todo o mundo. É por isso que outros gigantes do VOD, incluindo a HBO Max, decidiram adotar a mesma tática.