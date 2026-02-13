Novo máximo em Portugal: mais de metade dos portugueses veem conteúdos em streaming!

O crescimento dos serviços de streaming tem sido claro, com as plataformas a conseguirem crescer em número de utilizadores e receitas, apesar dos sucessivos aumentos de preço. Agora, em Portugal, a utilização de plataformas de streaming atingiu um novo máximo!

Conforme apurado pelo BStream - Barómetro de Plataformas de Streaming, análise elaborada pela Marktest que abrange o período entre setembro e dezembro de 2025, a utilização de plataformas de streaming atingiu um novo máximo, em Portugal.

No total, são agora 4,6 milhões os residentes em território nacional com mais de 15 anos (53,3%) que assumem consumir conteúdos através destas plataformas.

Este valor representa um crescimento de 1,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, o que se traduz num aumento de 107 mil utilizadores.

Quase metade dos subscritores tem apenas uma plataforma de streaming

Além do número de utilizadores, a frequência de utilização destes serviços registou, também, uma subida, com 41,7% dos utilizadores a assumir que recorre a estas plataformas todos ou quase todos os dias.

Relativamente a subscrições, estas aumentaram, também: o número de residentes, em Portugal, que subscreve este tipo de serviços situa-se nos 43,1% entre setembro e dezembro de 2025, ou seja, mais 2,1 pontos percentuais do que no período homólogo.

Embora quase metade dos subscritores (46,6%) tenha apenas uma plataforma, verificou-se uma subida no número de pessoas que subscrevem entre três e quatro plataformas, num aumento de 1,3 pontos percentuais para 14,7% e de um ponto percentual para 8%, respetivamente.

Apesar deste crescimento, a intenção de subscrição de um novo serviço nos próximos meses recuou ligeiramente (-0,7 pontos percentuais) face ao período homólogo, situando-se nos 7,2%.