A Netflix está a remover completamente o seu conteúdo interativo da plataforma

Para além de ser o principal serviço de streaming da Internet, a Netflix é também uma produtora de conteúdos e testa muitas novidades e técnicas únicas. Apostou cautelosamente no conteúdo interativo, que permite ao utilizador escolher como viaja no conteúdo. Isso acabou e agora a Netflix remove completamente estas propostas.

A Netflix está a terminar completamente as suas produções interativas, que antes eram muito proeminentes. Este formato de conteúdo, que chamou a atenção com Black Mirror: Bandersnatch, lançado em 2018 e que dava direito de escolha ao utilizador, não conta com novas produções desde 2023. A empresa prepara-se agora para remover o último conteúdo interativo ainda acessível na plataforma.

Segundo as últimas informações, a Netflix está a lançar Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. Irá também remover o conteúdo interativo denominado Reverendo do seu catálogo a partir de 12 de maio de 2025. Assim, o conteúdo interativo mais recente publicado na plataforma será completamente bloqueado ao acesso.

O conteúdo interativo surgiu como produções que oferecem ao público a oportunidade de moldar o curso da história. Chamava a atenção com os seus enredos que podiam chegar a diferentes finais dependendo da preferência do utilizador. No entanto, após 2023, a Netflix deixou de desenvolver este tipo de conteúdo.

A decisão de remover estas produções coincide com as mudanças radicais da Netflix na sua interface de utilizador. A empresa anunciou que iria renovar o design da interface das suas aplicações para desktop e dispositivos móveis como mostrou num vídeo promocional oficial que publicado muito recentemente.

Ainda não é claro se esta transformação técnica da plataforma está diretamente relacionada com a remoção de conteúdo interativo. Ver Black Mirror: Bandersnatch ou Kimmy vs. Para os utilizadores que querem assistir ao Reverendo, o dia 12 de maio parece ser o último dia. Após esta data, o conteúdo em questão deixará de estar acessível.

Não é uma mudança polémica, mas mostra como a Netflix se está a adaptar e a remover os conteúdos que não estão a interessar aos utilizadores. Não parece que vá ser criticado pelos utilizadores, ainda mais por serem produções já com alguns anos e que atraíram na altura, caindo agora no esquecimento.