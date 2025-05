A Google tem ouvido os pedidos dos utilizadores para o Google Maps. As novidades não abrandam, como vimos com a possibilidade de mostrar um ícone de carro personalizado durante a navegação. Isso foi alargado e assim Google Maps traz ao Android Auto e CarPlay a personalização que todos queriam.

Google Maps continua a melhorar para utilizadores

Em fevereiro de 2025, o Google Maps introduziu mais opções para o ícone dos veículos durante a navegação. Em vez do típico ponto/seta azul, os utilizadores podem selecionar vários tipos diferentes de veículos e depois personalizar a cor. É uma pequena adição agradável que apareceu pela primeira vez no Waze.

Agora, esta funcionalidade foi alargada ao Android Auto. Através do sistema da Google dedicados aos automóveis, o Google Maps vai agora mostrar o ícone do carro escolhido no ecrã do veículo. Isto reflete o que o utilizador definiu através da aplicação do smartphone e não pode ser alterado no próprio visor do carro.

Na verdade, quaisquer alterações feitas no ícone do carro através do telefone também não serão refletidas até que desligue e volte a ligar o Android Auto. Não existe uma certeza de quando a mudança foi feita, mas parece ter sido implementada nas últimas semanas, após as atualizações mais recentes do Android Auto. A mesma funcionalidade está também disponível na plataforma CarPlay da Apple.

Android Auto e CarPlay com personalização máxima

Para alterar o ícone do carro, é necessário aceder ao Maps no smartphone. O ideal é que isto seja feito antes de uma viagem. Um botão Definições na pré-visualização da viagem, abre um menu onde estará a opção de alterar o “ícone do veículo durante a navegação”. Se a navegação estiver em curso sem estar ligado ao Android Auto ou Carplay, existe um botão dedicado para alterar o ícone.

Com qualquer meio de acesso, existem várias opções de ícones diferentes. O padrão é ainda um simples ponto/seta azul, mas também se pode selecionar entre vários tipos de carros, SUV e camiões. Existem cinco opções com cores personalizáveis, além de três ícones herdados com cores fixas.

A mudança destas propostas é uma alteração importante e muito pedida pelos utilizadores do Google Maps. É uma mudança simples, mas que alarga a personalização a um novo patamar e, como temos visto em outras ocasiões, aproxima o Android Auto do Waze.