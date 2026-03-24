WhatsApp cria “Mensagens que Desaparecem” e dará aos utilizadores mais privacidade

O WhatsApp acaba de revelar uma das suas funcionalidades mais interessantes em muito tempo. Trabalha num modo de elevada privacidade para manter o máximo de discrição em qualquer conversa. Está prestes a chegar à aplicação e, embora ainda não tenha um nome oficial, é essencialmente chamado de "Mensagens que Desaparecem".

WhatsApp vai lançar as "Mensagens que Desaparecem"

O WABetaInfo foi a fonte de todas as informações relacionadas com esta funcionalidade, que já está em versão beta e pode chegar ao seu telemóvel em questão de dias. Usar mensagens que se apagam automaticamente é uma escolha pessoal, mas pode ser útil quando a informação que se está a partilhar é sensível e se prefere que seja apagada depois de a outra pessoa a ler.

Desta forma, as mensagens não permanecerão no chat, impedindo que outros utilizadores com acesso aos dispositivos vejam a conversa. Na verdade, o WhatsApp pensou em tudo e a nova funcionalidade é totalmente configurável para que cada conversa seja mais ou menos privada. Pode-se apagá-las quase instantaneamente ou após um curto período. E, embora não seja claro, parece que só funcionará em conversas individuais e não em grupo.

A teoria é muito simples. Ao configurar este tipo de chat, as mensagens enviadas são automaticamente apagadas assim que o destinatário as lê. Não instantaneamente, porém: 15 minutos após a leitura. E não importa se é texto, foto ou áudio: tudo é apagado após este período de ambos os dispositivos, sem deixar rasto em nenhuma das contas. Notar que o temporizador começa a contar quando o destinatário lê a mensagem, e não quando esta é enviada.

Quer dar aos utilizadores mais privacidade

Aliás, outra característica interessante deste método é que, se o destinatário não ler a mensagem até 24 horas após o envio, esta é automaticamente apagada de ambos os telefones. Como já referimos anteriormente, o WhatsApp permite configurar o tempo que decorre entre a leitura e a eliminação de uma mensagem. Oferece quatro opções: Após a leitura (15 minutos), 24 horas, 7 dias e 90 dias.

Se a outra pessoa não tiver o duplo tique azul a confirmar que leu a mensagem as mensagens são apagadas da mesma forma. O WhatsApp sabe quando uma mensagem foi lida mesmo que esta funcionalidade esteja desativada, pelo que este detalhe não afeta o desaparecimento das mensagens.

O WhatsApp não lançou esta funcionalidade como um chat completamente privado. Claro que o destinatário da mensagem pode tirar screenshots e tem formas de guardar essas conversas, pelo que não é uma conversa que desaparece sem deixar rasto. É simplesmente uma forma de garantir que estas mensagens não permanecem permanentemente no telemóvel da pessoa.