Apple lança o iOS 26.2 com mudanças no Liquid Glass, alterações no CarPlay e mais

A Apple lançou o iOS 26.2 para iPhone. A versão mais recente inclui ajustes no design do Liquid Glass, novas opções de personalização para o CarPlay e muito mais. O lançamento está já disponível para todos os utilizadores. É por isso hora de atualizar o iPhone.

O que traz de novo o iOS 26.2

Música

A lista de reprodução Músicas favoritas aparece em Escolhas populares no separador Início.

Letras offline para músicas descarregadas, para poder vê-las sem ligação à internet.

Podcasts

As hiperligações para os podcasts mencionados permitem ver e seguir outros podcasts mencionados no episódio que está a ouvir diretamente no leitor e na transcrição.

Jogos

Os filtros na biblioteca da aplicação Jogos permitem procurar jogos por categoria, tamanho e muito mais.

As faixas de pontuação dos desafios no jogo fornecem atualizações em tempo real quando alguém novo está na liderança.

Suporte melhorado para comandos ligados, como Backbone e Razer.

Esta atualização, como é também normal, trata de alguns problemas. A Apple colocou no iOS 26.2 as seguintes melhorias e correções de erros:

A opção adicional de personalização da hora no ecrã bloqueado permite ajustar ainda mais o aspeto, aumentando ou diminuindo a opacidade do material Liquid Glass.

Os alarmes de lembretes ajudam a acompanhar as tarefas urgentes e oferecem suporte para o botão de adiamento e para a atividade em tempo real, caso ainda não possa marcar o lembrete como concluído.

Os códigos AirDrop oferecem uma camada adicional de verificação ao usar AirDrop com contactos desconhecidos, fornecendo um código no dispositivo do recetor que o remetente tem de digitar para concluir a transferência.

Mais mudanças da Apple para o iPhone

Há ainda outras alterações que o iOS 26.2 traz e que a Apple detalhou nos registos que partilhou:

O emparelhamento de acessórios de um pacote na aplicação Casa permite usar o mesmo código de configuração para registar facilmente vários acessórios vendidos em conjunto.

A opção Intermitência para avisos, nas definições de Acessibilidade, permite que o ecrã do dispositivo fique intermitente quando recebe uma notificação.

As tabelas do Freeform podem conter texto, imagens, documentos e desenhos, com células que se redimensionam automaticamente para se ajustarem, dando estrutura à tela infinita.

Resolve um problema que impedia a reprodução imediata dos álbuns de pré-lançamento na biblioteca da aplicação Música no momento do lançamento.

Resolve um problema que podia fazer com que uma definição de privacidade e segurança fosse incorretamente marcada como gerida por uma organização empresarial.

A atualização do iOS 26.2 está já disponível para todos, bastando para a instalar recorrer ao processo normal. Deve ser procurada nas definições do iPhone e depois deixar o processo decorrer de forma normal.