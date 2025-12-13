PplWare Mobile

Última hora: Sismo de magnitude estimada de 4,1 registado em Portugal

Autor: Pedro Pinto

  1. luisa says:
    13 de Dezembro de 2025 às 01:32

    Nao senti nadinha..

  2. Nuno Nunes says:
    13 de Dezembro de 2025 às 03:25

    Eu vivo a uns kms a norte da sertão e nao senti nada

  3. Test User says:
    13 de Dezembro de 2025 às 03:55

    Senti. Estando no distrito Viseu, talvez 70km do epicentro.
    Vibração e barulho foi grande.

  4. Medo says:
    13 de Dezembro de 2025 às 07:25

    Este sentiu-se bem, muito pouco tempo, apenas uns segundos, mas sentiu-se bem…

  5. Tójó says:
    13 de Dezembro de 2025 às 09:56

    Aqui onde moro senti sim, foi tipo uma vibração forte que durou apenas uns segundos, mas bastante percetível!!!

    Sensação estranha mesmo…

