Última hora: Sismo de magnitude estimada de 4,1 registado em Portugal

Na madrugada de hoje (0h38m), um terramoto de magnitude 4,1 foi sentido em várias zonas do Norte e do Centro de Portugal, segundo relatos de habitantes que notaram o abalo.

Na madrugada de 13 de dezembro de 2025, um terramoto de magnitude 4,1 na escala de Richter foi registado e sentido em diversas regiões do Norte e do Centro de Portugal. Segundo o IPMA, o epicentro foi registado em Celorico da Beira, distrito da Guarda.

De acordo com informação, trata-se de um sismo de intensidade moderada, comummente sentido pela população, mas que raramente provoca estragos.

A que corresponde um sismo de 4,1?

É sentido pela maioria das pessoas, sobretudo dentro de edifícios.

Pode provocar vibração de portas, janelas e móveis.

Objetos leves podem abanar ou deslocar-se ligeiramente.

Não costuma causar danos estruturais, especialmente em construções recentes e bem projetadas.

Pode acordar pessoas durante a noite.

Classificação aproximada

Magnitude 3,0 – 3,9: geralmente sentido apenas por algumas pessoas.

Magnitude 4,0 – 4,9: sentido por muitas pessoas, danos pouco prováveis.

Magnitude 5,0 – 5,9: pode causar danos leves a moderados.

A magnitude mede a energia libertada. Já a intensidade (escala de Mercalli) descreve como o sismo é sentido num determinado local e pode variar conforme a distância ao epicentro e o tipo de solo.

Comunicado do IPMA