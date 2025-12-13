Última hora: Sismo de magnitude estimada de 4,1 registado em Portugal
Na madrugada de hoje (0h38m), um terramoto de magnitude 4,1 foi sentido em várias zonas do Norte e do Centro de Portugal, segundo relatos de habitantes que notaram o abalo.
Na madrugada de 13 de dezembro de 2025, um terramoto de magnitude 4,1 na escala de Richter foi registado e sentido em diversas regiões do Norte e do Centro de Portugal. Segundo o IPMA, o epicentro foi registado em Celorico da Beira, distrito da Guarda.
De acordo com informação, trata-se de um sismo de intensidade moderada, comummente sentido pela população, mas que raramente provoca estragos.
A que corresponde um sismo de 4,1?
- É sentido pela maioria das pessoas, sobretudo dentro de edifícios.
- Pode provocar vibração de portas, janelas e móveis.
- Objetos leves podem abanar ou deslocar-se ligeiramente.
- Não costuma causar danos estruturais, especialmente em construções recentes e bem projetadas.
- Pode acordar pessoas durante a noite.
Classificação aproximada
- Magnitude 3,0 – 3,9: geralmente sentido apenas por algumas pessoas.
- Magnitude 4,0 – 4,9: sentido por muitas pessoas, danos pouco prováveis.
- Magnitude 5,0 – 5,9: pode causar danos leves a moderados.
A magnitude mede a energia libertada. Já a intensidade (escala de Mercalli) descreve como o sismo é sentido num determinado local e pode variar conforme a distância ao epicentro e o tipo de solo.
Comunicado do IPMA
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 13-12-2025 pelas 00:38 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.1 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 4 km a Oeste-Sudoeste de Celorico da Beira.
Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) no concelho de Covilhã (Castelo Branco).
Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Aveiro, Santa Maria da Feira, Mealhada, Ovar, Vale de Cambra (Aveiro), Sertã (Castelo Branco), Guarda (Guarda), Alijó (Vila Real), Cinfães, Nelas e Viseu (Viseu).
Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.
A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação. Em todos os casos acompanhe sempre as indicações dos serviços de proteção civil. Toda e qualquer utilização do conteúdo deste comunicado deverá sempre fazer referência à fonte.
Nao senti nadinha..
És uma insensível!
Tinha que ser com mais força:)
Eu vivo a uns kms a norte da sertão e nao senti nada
Senti. Estando no distrito Viseu, talvez 70km do epicentro.
Vibração e barulho foi grande.
Este sentiu-se bem, muito pouco tempo, apenas uns segundos, mas sentiu-se bem…
Aqui onde moro senti sim, foi tipo uma vibração forte que durou apenas uns segundos, mas bastante percetível!!!
Sensação estranha mesmo…