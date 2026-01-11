Hacker português acusado de lucrar 654 mil euros com dados bancários roubados

Um jovem hacker português de 25 anos está a contas com a justiça após ter, alegadamente, conseguido, lucro ilícito de pelo menos 654.000 €.

Hacker terá aplicado dinheiro na compra de uma casa e de um Tesla

De acordo com as informações, ao longo de vários anos o hacker terá vendido dados bancários e pessoais furtados através de uma plataforma online especializada em cibercrime. A investigação do Ministério Público aponta para que o suspeito tenha criado e gerido a plataforma conhecida como RaidForums, um espaço onde informações privadas e credenciais de acesso, muitas vezes obtidas através de ataques informáticos, eram comercializadas entre criminosos e hackers.

A Europol, agência policial europeia, chegou a classificar o fórum como uma das “maiores plataformas de hackers do mundo”, contando com dezenas de milhares de utilizadores registados ao longo dos anos.

De acordo com as acusações, o jovem terá operado a plataforma durante vários anos (2015–2022) e acumulado centenas de milhares de euros com estas atividades ilegais. Parte significativa desse dinheiro terá sido aplicada na aquisição de bens de alto valor, incluindo uma casa e um Tesla. Ao todo o hacker investiu cerca de 300 mil euros.

Apesar de o arguido estar atualmente em prisão domiciliária no Reino Unido, foi determinado que o julgamento decorra num tribunal português, mais especificamente no Tribunal de Guimarães, devido ao local onde os principais alegados crimes foram praticados