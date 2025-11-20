TikTok apresenta “solução” para o cansaço digital que ele próprio ajuda a criar

Numa era em que a nossa atenção é um dos recursos mais cobiçados, as plataformas digitais lutam por cada segundo do nosso tempo. O TikTok, um gigante neste campo, apresenta agora uma solução curiosa para o cansaço digital que ele próprio cria...

Novas ferramentas para o "bem-estar digital"

A atenção do utilizador tornou-se na moeda de troca mais valiosa do universo digital. As aplicações e os serviços online competem incessantemente por ela, recorrendo por vezes a estratégias menos transparentes para nos manter cativos.

Se existe uma plataforma exímia em capturar e reter a nossa atenção, essa plataforma é o TikTok, responsável pela popularização de fenómenos como o doomscrolling - o ato de consumir um fluxo interminável de notícias negativas. Consciente deste impacto, a empresa anuncia agora medidas para nos ajudar a combater o vício.

O TikTok revelou um novo conjunto de funcionalidades focadas em "relaxar, desconectar e construir hábitos digitais mais saudáveis". Para tal, foi introduzida uma nova secção na aplicação denominada "Tempo e bem-Estar", onde é possível não só monitorizar o tempo de utilização, mas também aceder a novas ferramentas de relaxamento.

Embora a plataforma já permitisse definir limites de tempo diário, esta área foi agora renovada com mais opções para promover um maior controlo por parte do utilizador. Entre as novidades encontra-se:

Um diário de afirmações, que permite registar o estado de espírito e partilhá-lo opcionalmente;

Uma secção de meditação com exercícios de respiração guiada;

E uma área com sons relaxantes.

Adicionalmente, foram introduzidos vários distintivos que podem ser conquistados ao explorar as definições de bem-estar e ao visualizar vídeos com dicas para uma utilização mais equilibrada da tecnologia.

O paradoxo do TikTok: desligar sem nunca sair da aplicação

A proposta do TikTok para evitar que os seus utilizadores caiam numa espiral de consumo excessivo de conteúdos é, no mínimo, irónica: fornecer ferramentas para desligar, mas sem que seja necessário sair da aplicação. Uma estratégia que parece não apresentar falhas do ponto de vista do negócio.

Esta abordagem de "gamificação" do bem-estar, com a conquista de distintivos e o incentivo à partilha, corre o risco de fazer o oposto do pretendido: em vez de reduzir o tempo de ecrã, cria novos motivos para interagir com a aplicação.

A partilha de "afirmações diárias" ou a obtenção de medalhas após completar tarefas são mecanismos que, em última análise, acabam por somar mais minutos de utilização e a fomentar novos hábitos de consumo dentro do próprio ecossistema do TikTok.

Estas funcionalidades são lançadas num momento de intenso debate público sobre o impacto da tecnologia na saúde mental dos adolescentes. Vários países já consideram soluções radicais, como o bloqueio total do acesso a redes sociais para menores de 15 anos, na tentativa de mitigar os efeitos negativos.

