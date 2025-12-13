Google acaba com a opção mais irritante das chamadas no Android

O Google está a retroceder numa das suas decisões mais controversas. Após ter forçado um modo paisagem que era frequentemente inconveniente durante na app Telefone, a aplicação oferece finalmente uma opção para bloquear o ecrã no modo retrato. Esta é a opção mais irritante das chamadas no Android e que assim desaparece.

Google acaba com opção irritante das chamadas no Android

Esta foi provavelmente uma das piores ideias da Google neste ano. Há alguns meses, a aplicação Telefone da Google alterou o seu comportamento sem aviso prévio. Assim que inclinava o telefone, mesmo que ligeiramente, a interface mudava para o modo paisagem.

Embora a intenção fosse louvável para quem utiliza o smartphone num suporte no automóvel, para a maioria dos utilizadores era sobretudo uma fonte de irritação diária. A boa notícia é que a Google ouviu as críticas e está a implementar uma correção que em breve chegará a todos os utilizadores do Android.

Quem tinha a rotação automática ativada no seu sistema (para ver vídeos ou fotografias), a aplicação Telefone também a seguia. Ao atender uma chamada deitado ou ao tirar o telefone do bolso demasiado depressa, a interface de botões girava, dificultando o acesso ao botão “terminar chamada” com uma mão.

Fim do modo paisagem na app Telefone e fim desta opção

Como referido na versão beta mais recente (v. 202) da aplicação, a Google adicionou uma opção útil para alternar entre modos. Uma nova opção chamada “Manter o modo Retrato nas chamadas” acaba de ser adicionada. Na prática, pode-se manter a rotação automática ativada para todo o sistema (YouTube, Galeria, Chrome), mas forçar a aplicação Telefone a manter-se na vertical. A opção encontra-se nesta zona da app:

Abrir a aplicação Telefone.

Aceder a Definições.

Tocar em Opções de visualização.

Marcar a nova caixa na secção “Controlos”.

Por enquanto, esta opção está visível para os utilizadores inscritos no programa beta público da aplicação Telefone da Google para o Android. Isto indica que o desenvolvimento foi concluído e validado. O lançamento da versão estável está iminente. Dentro de alguns dias ou semanas, este pequeno “bug” de usabilidade será coisa do passado. Só mostra que reclamar em fóruns às vezes compensa no final.