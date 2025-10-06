WhatsApp traz uma grande mudança! Deixará reservar o nome de utilizador

O WhatsApp está de forma discreta a preparar uma novidade importante. Quer trazer o nome de utilizador, para substituir o número de telefone para autenticação. Agora, foi descoberta uma mudança a ser preparada. Será possível reservar o nome de utilizador na app!

WhatsApp traz mais uma grande mudança

À primeira vista, esta nova funcionalidade parece bastante simples, mas a plataforma afirma que pode marcar um ponto de viragem na forma como se identificamos dentro do WhatsApp. Esta é uma mudança que os seus utilizadores têm vindo a pedir há anos, uma vez que já não dependeremos apenas de um número de telefone para fazer login na app. Torna o contacto mais conveniente e também adicionando uma camada de privacidade.

A descoberta vem da mais recente versão beta do Android (versão 2.25.28.12) e confirma que a funcionalidade já está em desenvolvimento. A ideia é que cada pessoa possa escolher um identificador único, além do número de telefone, o que abre caminho para um maior controlo da privacidade e uma experiência mais versátil.

Como se pode ver na captura de ecrã, a nova funcionalidade aparecerá entre o número de telefone e os links, dentro do perfil do utilizador, no separador Definições. De acordo com a WaBetaInfo, a reserva de nome de utilizador será um processo separado da nova funcionalidade, para que todos tenham a mesma hipótese de manter o seu nome favorito.

Deixará reservar o nome de utilizador

Para isso, o serviço de mensagens prepara um mecanismo de pré-reserva para proteger o identificador antes do lançamento completo. Evita assim que alguns utilizadores com acesso antecipado obtenham os alias mais solicitados antes da atualização chegar ao resto do mundo. A seguir, numa segunda etapa gradual, todos os recursos associados a esta nova ferramenta de contacto serão ativados progressivamente.

Além disso, as versões beta anteriores já detetaram que o WhatsApp trabalha numa “chave de nome de utilizador”. É uma espécie de filtro adicional que permitirá decidir quem pode falar, mesmo que saibam o apelido. Isto proporciona uma proteção significativa, pois o número de telefone deixará de ser a única forma de alguém encontrar na app. É algo relevante para quem utiliza o WhatsApp em contextos profissionais ou públicos.

A nova funcionalidade do WhatsApp ainda está em desenvolvimento, pelo que não há data de lançamento confirmada. A sua implementação será provavelmente gradual e controlada para detetar quaisquer problemas. Por enquanto, o que se pode fazer é começar a pensar no nome de utilizador. Quando a atualização chegar, terá de se apressar para garantir que o nome de utilizador favorito não é ocupado.