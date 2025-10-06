Novo elétrico Dacia Hipster pode custar menos de 15 mil euros

A Dacia revelou recentemente em Versalhes (França) o novo Dacia Hipster. Saiba tudo sobre este novo veículo elétrico, que levou a Dacia a começar do zero para inventar o "popular" automóvel elétrico do futuro.

O Dacia Hipster é atualmente um conceito, mas de acordo com a marca será mesmo uma realidade. O Dacia Hipster Concept oferece quatro verdadeiros lugares e uma bagageira, e tudo isto num automóvel com apenas três metros de comprimento.

Este é o projeto mais característico da Dacia em que já trabalhei. Tem o mesmo impacto social que o Logan teve há 20 anos. E envolve inventar algo que, hoje, ainda não existe.

Romain Gauvin, Diretor de Design Avançado e de Design Exterior da Dacia

Para conceber o Dacia Hipster Concept, as equipas da Dacia partiram das necessidades reais dos utilizadores e da forma como estes utilizam os seus automóveis na vida real. Em suma, concentraram-se no essencial.

O Dacia Hipster Concept tem tudo o que se pode desejar num automóvel para o dia a dia, medindo apenas 3 metros de comprimento, 1,53 metros de altura e 1,55 metros de largura: quatro verdadeiros bancos e uma bagageira que pode ser ajustada dos 70 aos 500 litros.

Stéphanie Chiron, Gestora de Produto Avançado da Dacia

Principais características do Dacia Hipster Concept

Característica Detalhes conhecidos / estimados Tipo Carro elétrico urbano, conceito compacto da Dacia. Preço estimado Menos de €15.000 caso vá para produção. Dimensões Aproximadamente 3 metros de comprimento, cerca de 1,55 m de largura e 1,53-1,55 m de altura. Peso Menos de 800 kg incluindo bateria. Autonomia Aproximadamente 150 km. Velocidade máxima Cerca de 90 km/h. Capacidade de carga Porta-malas modular: cerca de 70 litros com os bancos traseiros em uso, até 500 litros com os bancos rebatidos (dá para levar uma máquina de lavar/secar) Interior / simplicidade Materiais básicos, sem muitos extras: assentos em canvas ou tecido simples, janelas manuais, alças (em tiras) em vez de puxadores convencionais, pouco equipamento eletrónico. O smartphone servirá como interface para funcionalidades básicas.

O Dacia Hipster é 20% mais leve que o Spring. Este desempenho é o resultado da abordagem ecológica global da Dacia: menos peso significa menos matérias-primas e menos energia utilizada no fabrico. Significa também menos massa para mover, portanto, menos energia consumida.

O Pplware viajou com a Dacia para conhecer o Dacia Hipster Concept.