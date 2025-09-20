Radares de Velocidade: onde vão estar “escondidos” nos próximos dias

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em setembro de 2025. Saiba os locais.

Radares de velocidade da PSP: setembro de 2025

Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis.

Veja onde vão estar os radares de velocidade da PSP para os próximos dias.

Aveiro

28 agosto, 09h00/12h00: E.N. 109, Km 35.2 - S. João Ovar

Beja

22 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

25 setembro, 09h00/12h00: Rua Manuel Joaquim Delgado - Beja

Braga

22 setembro, 08h00/11h00: Av. António Macedo - Braga

22 setembro, 09h00/11h00: Circular Urbana Guimarães (nó da Universidade)

24 setembro, 14h00/17h00: Circular de Barcelos - Barcelos

25 setembro, 09h30/11h00: E.N. 14 (Av. Santiago de Gavião) - Vila Nova de Famalicão

30 setembro, 09h00/12h00: Avenida Frei Bartolomeu Mártires - Braga

Bragança

22 setembro, 08h00/13h00: Avenida Cidade de Leon - Bragança

23 setembro, 08h00/13h00: Estrada Nacional 213 - Mirandela

Castelo Branco

25 setembro, 10h00/12h00: Rua Adelino Semedo Barata - Castelo Branco

26 setembro, 08h00/12h00: Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã

Coimbra

22 setembro, 09h00/12h00: Av. Dr. Francisco Sá Carneiro - Figueira da Foz

24 setembro, 16h00/19h00: Av. da Lousã - Coimbra

Évora

25 setembro, 10h00/12h00: Avenida Rainha Santa Isabel - Estremoz

Faro

23 setembro, 09h00/11h00: Avenida de Castro Marim - VRSA

24 setembro, 14h00/22h00: Av. Fonte Coberta - Lagos

Guarda

23 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda

26 setembro, 09h00/13h00: Via da Cintura Externa - Guarda

Leiria

23 setembro, 09h00/12h00: Avenida Monsenhor Bastos Rodrigues de Sousa - Peniche

24 setembro, 09h00/12h00: Rua La Codosera - Caldas da Rainha

25 setembro, 09h00/12h00: Av. Comunidade Europeia - Leiria

26 setembro, 09h00/12h00: Rua Albergaria dos Doze - Pombal

Lisboa

22 setembro, 08h00/11h00: A2 (Ponte 25 de Abril) - Almada

23 setembro, 08h30/12h30: EN 10, Km 125.3 - Alhandra (sentido Sobralinho → Alhandra)

24 setembro, 08h30/11h30: Estrada Nacional 250.1 - Baratã - Algueirão - Sintra

24 setembro, 13h30/16h00: Avenida Eng. Duarte Pacheco - Queluz

25 setembro, 14h00/17h30: Avenida Cidade de Praga – Lisboa

29 setembro, 09h00/17h00: Avenida Marginal, km 18.2 - Hotel Miragem - Cascais

Portalegre

22 setembro, 16h00/19h00: Avenida Extremadura Espanhola - Portalegre

Porto

23 setembro, 13h00/20h00: E. N. 14 Km 3.4 (sentido Porto-Maia), Matosinhos

25 setembro, 13h00/20h00: Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia

26 setembro, 13h00/20h00: Av. Dr. Mário Soares c/ rua do Taralhão, Gondomar

30 setembro, 08h00/15h00: Av. D. João II (Norte/Sul) (junto à E.B. Prof. Dr. Marques Dos Santos), VN Gaia

Santarém

23 setembro, 09h00/12h00: Circular Urbana D. Luís I - Santarém

30 setembro, 08h00/12h00: EN 110 - Alvito - Tomar

Setúbal

23 setembro, 09h30/12h00: Circular Externa - Montijo

30 setembro, 10h00/12h00: Estrada Nacional 378 - Seixal

Viana do Castelo

24 setembro, 10h00/13h00: Rua Agostinho José Taveira - Ponte de Lima

27 setembro, 10h00/13h00: Avenida 25 de Abril - Viana do Castelo

Vila Real

24 setembro, 14h00/17h30: Av. Bracara Augusta - Chaves

Viseu

25 setembro, 16h00/19h00: Avenida Defensores do Douro - Lamego

29 setembro, 16h30/19h00: Avenida Afonso Henriques - Viseu

Madeira