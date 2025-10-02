Google garante que o sideloading de apps no Android não vai desaparecer

Uma grande controvérsia surgiu recentemente no Android. A partir de 2026, os programadores seriam obrigados a passar por um processo de verificação por parte da Google. Isso levará a que deixe de ser possível instalar apps fora da Play Store. Agora, a Google veio comentar e garantir que o sideloading de apps nunca desaparecerá.

Sideloading de apps no Android desaparece?

Com a controvérsia a formar-se há várias semanas, a Google finalmente respondeu. Através do blog oficial para programadores Android, a empresa confirmou que o processo de verificação visa apenas uma camada adicional de proteção para combater o malware no seu software. Além disso, negou categoricamente que o sideload do Android venha a ser desativado ou sofra qualquer alteração na sua funcionalidade.

A Google afirmou ainda que os programadores que obtiverem a verificação poderão continuar a distribuir as suas aplicações Android via sideload ou outras lojas para além da Play Store. Veremos se estes comentários serão suficientemente convincentes para acalmar a situação ou se a controvérsia se vai manter.

Esta gigante tem vindo a adotar medidas há algum tempo que, sob o pretexto da segurança, impactam as aplicações distribuídas fora da Play Store. A empresa que desenvolve o Android procura mitigar o impacto do malware, um problema de longa data no seu sistema operativo móvel.

Google garante que é apenas mais segurança

Em agosto, a empresa anunciou um novo processo de verificação de programadores. Isto afetaria aqueles que distribuem as suas aplicações Android através de sideload ou lojas de terceiros. A Google explicou que o processo começaria em outubro deste ano. A partir de setembro de 2026, a verificação obrigatória entrará em vigor em mercados específicos: Brasil, Singapura, Indonésia e Tailândia. Será expandida para o resto do mundo a partir de 2027.

Após a verificação, apenas as aplicações de programadores verificados poderão ser instaladas. Desde o início que a Google declarou que o processo não tinha como objetivo restringir o sideload do Android. No entanto, não demorou muito até que surgissem vozes a questionar isso.

Por enquanto, a Google mantém-se firme na sua posição de que o sideload do Android não vai desaparecer. O impacto real da medida só será notório quando começar a ser implementada no próximo ano. Continuaremos atentos a novos desenvolvimentos.

