Como se vai chamar o Android 17? O nome já surgiu e não é o que pensa

Ainda que nem sempre seja usado oficialmente, existe sempre uma curiosidade grande em saber o nome da próxima versão do Android. A Google não faz muito segredo deste nome e por isso surgiu agora uma novidade. Já se sabe o nome do Android 17 e certamente que muitos não esperavam esta proposta.

Que nome deu a Google ao Android 17?

Já passaram quase dois meses desde que a Google lançou o Android 16 para a sua linha de dispositivos Pixel. Entretanto, o Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 e Z Flip 7 FE foram os primeiros a serem lançados com o Android 16 (One UI 8) pré-instalado. Dado o calendário acelerado de lançamentos de software da Google, não é surpresa que os detalhes do próximo grande lançamento de software já estejam a ser divulgados.

Conforme revelado por Mishaal Rahman, a Google irá referir-se internamente à próxima versão do Android 17 como Cinnamon Bun. A publicação terá mostrado evidências de que o nome de código CinnamonBun está ligado à API de nível 37.0 (Android 17).

Cinnamon Bun não será um nome público para o Android 17, uma vez que a Google abandonou esta ideia com o Android 10. No entanto, continuou a utilizar nomes de código internos baseados em sobremesas para cada versão do Android. Isto foi interrompido quando a Google migrou para um modelo de desenvolvimento baseado em trunk para o Android, permitindo à empresa acelerar os lançamentos do Android e superar outras ineficiências do antigo modelo baseado em branch.

O nome já se conhece e não é o que pensa

A reposição do antigo sistema de nomenclatura foi confirmada quando o Android 16 foi revelado como baklava. Isso significava que a Google daria sempre o nome de uma sobremesa que começasse por "c" ao seu próximo lançamento do Android. Não se sabia como se chamaria, no entanto. Com o Cupcake (Android 1.5) já instalado, a Google teve de ser um pouco criativa desta vez.

O primeiro lugar onde é provável que veja a marca "CinnamonBun" é no campo da versão do Android nas primeiras versões beta do Android 17. No entanto, este nome só durará até que o software atinja a estabilidade da plataforma, altura em que a Google se referirá simplesmente a ele como Android 17, o que foi o caso do Android 16.

Assumindo que a Google segue o mesmo calendário da primeira versão de pré-visualização para programadores do Android 16, devemos ver a versão de pré-visualização para programadores do Android 17 chegar em novembro deste ano, com os betas no início do próximo ano. Embora não se veja o nome Cinnamon Bun mencionado nos materiais de marketing da Google quando o Android 17 chegar aos dispositivos, é bom ver a empresa a continuar uma tradição que começou originalmente com o Android 1.5.