Outra vertente menos direta da luta entre o Android e o iOS vem das apps que cada ecossistema oferece. Ainda que cada vez mais se aposte em subscrições, nem sempre estas funcionam e oferecem o pretendido. A prova vem agora, com uma ideia bem clara! O Android enfrenta quase o dobro dos erros de faturação do iOS

Android com o dobro dos erros de faturação do iOS

Se utilizar a App Store da Google, tem duas vezes mais probabilidades de ter problemas de pagamento do que os utilizadores da App Store da Apple. Isto de acordo com um relatório recente da RevenueCat sobre o estado das subscrições de aplicações em 2025.

Embora esteja a crescer, também oferece uma experiência desigual para os utilizadores em todas as plataformas. Onde está então o problema? Embora a principal causa de cancelamentos de subscrições de aplicações que exigem subscrição continue a ser o cancelamento voluntário, há um segundo motivo que continua a aumentar.

Como indicam os dados extraídos deste relatório, 28,2% das subscrições canceladas no Google Play deveram-se a erros de faturação. Este dado contrasta com a comparação com 15,1% com base nos dados obtidos na App Store. Um problema de pagamento, que não deveria ocorrer se os dados estiverem corretos, pode resultar na não renovação da subscrição.

App Store ainda oferece mais aos utilizadores da Play Store

Para o utilizador, é um incómodo não renovar a subscrição da aplicação, pois isso significa perda de tempo a tentar resolver o problema, além de potencial perda de dados e outras implicações relacionadas. Para o developer, as consequências são óbvias. Significa perda financeira e perda de utilizadores que podem não regressar após o cancelamento involuntário.

Além destes dados relacionados com erros de faturação não relacionados com os utilizadores, este estudo também destaca um hábito importante: 30% das subscrições anuais são canceladas no primeiro mês. Isto pode ocorrer porque o período de teste gratuito expira ou simplesmente porque a qualidade e a funcionalidade recebidas não correspondem às expectativas dos utilizadores.

Neste sentido, os utilizadores Android oferecem taxas de conversão mais baixas do que os utilizadores iOS, com menos downloads a converterem em utilizadores pagantes. Se já é mais difícil para os programadores do sistema operativo da Google reter e rentabilizar os seus utilizadores, os problemas de faturação são outro grande obstáculo a ultrapassar.