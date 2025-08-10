E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, experimentámos o novo Xiaomi Redmi Pad 2, os earbuds Sony WF-C710N, falámos do novo ChatGPT-5, e muito mais.

Com as preocupações relativamente à privacidade a aumentarem a cada dia, um novo sistema reúne potencial para fazer parte do problema. Desenvolvido por investigadores, em Roma, o WhoFi consegue identificar pessoas, bem como as suas localizações, com 95% de precisão.

Disponível em Portugal, a partir de agora, a Samsung Wallet oferece uma solução integrada para pagamentos, e acesso a bilhetes de eventos, cartões de fidelização e cupões, cartões de embarque, e à sua viatura. Além disso, ainda permite gerir as suas passwords!

Ainda que o foco da Xiaomi sejam os smartphones, com as suas muitas gamas, a marca não deixa de fora os tablets. Tem propostas muito interessantes em várias gamas de preços, preparados para todas as tarefas. Agora, a marca tem também o Redmi Pad 2, um tablet acessível preparado para todos os momentos. Este passou no Pplware e é agora hora de o conhecermos em detalhe.

A ideia de luzes de travagem dianteiras já existe há algum tempo, mas ainda nenhuma fabricante de veículos decidiu implementá-la. Agora, um novo estudo concluiu que esta pode ser uma solução viável para reduzir o número de acidentes rodoviários.

A Apple poderá estar prestes a introduzir uma das maiores evoluções tecnológicas na fotografia móvel. Um novo sensor de imagem, atualmente em desenvolvimento, promete alcançar uma gama dinâmica comparável à do olho humano, superando não só os atuais iPhones como também algumas das câmaras profissionais mais avançadas. A inovação poderá marcar um ponto de viragem na forma como os smartphones captam luz, cor e detalhe.

A acumulação de resíduos plásticos constitui um dos maiores desafios ambientais da nossa era. Em resposta, uma equipa de investigadores da Universidade de Yale desenvolveu uma abordagem inovadora que promete transformar este problema numa solução energética eficiente.

O OPPO Watch X2 Mini acaba de se juntar ao mercado dos smartwatches, representando mais uma alternativa neste campo. Já disponível, em Portugal, por 299,99 euros, este modelo integra um largo leque de funcionalidades inteligentes num dispositivo compacto - uma característica de design que pode conquistar alguns utilizadores.

A qualidade dos produtos de som da Sony é bem conhecida. Com propostas em várias gamas, a marca consegue cativar todos os amantes de música. Os Sony WF-C710N garantem um bom cancelamento de ruído, uma boa autonomia e uma qualidade sonora sólida. Vamos conhecer estes earbuds que oferecem tudo isto por 120 euros.

Marte continua a surpreender os cientistas. Um novo estudo revela que os seus glaciares, antes consideradas formações rochosas com vestígios de gelo, são afinal compostas maioritariamente por gelo puro. Esta descoberta pode reescrever parte da história climática do planeta vermelho e reforça o seu potencial como fonte de água para futuras missões humanas.

Após alguns atrasos, o GPT-5 é agora uma realidade. É o primeiro modelo de linguagem completo da OpenAI, mais fácil de utilizar que os anteriores e também gratuito. Mas também tem as suas fraquezas. A grande vantagem é que será gratuito para todos desde o primeiro momento! E já pode ser usado no ChatGPT.

Assinada por uma startup de Espanha, uma nova tecnologia promete ser um escudo de camuflagem passiva contra Inteligência Artificial (IA) e drones, tornando os veículos militares invisíveis.

Num momento em que a robótica evolui a passos largos, a empresa chinesa Unitree volta a captar atenções com a apresentação do A2 Stellar Explorer, um robô quadrúpede que alia robustez, agilidade e inteligência artificial. Com movimentos impressionantes, resistência fora do comum e tecnologia de ponta, o A2 parece anunciar uma nova geração de máquinas capazes de operar em ambientes extremos e, quem sabe, até em cenários militares.

No âmbito da regulamentação europeia para drones (EU 2019/947 e EU 2019/945), é obrigatório que drones na categoria aberta com etiqueta C1, C2 ou C3 possuam uma função de geo-awareness (consciência geográfica).