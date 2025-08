Xiaomi Redmi Pad 2: um tablet acessível preparado para todos os momentos

Ainda que o foco da Xiaomi sejam os smartphones, com as suas muitas gamas, a marca não deixa de fora os tablets. Tem propostas muito interessantes em várias gamas de preços, preparados para todas as tarefas. Agora, a marca tem também o Redmi Pad 2, um tablet acessível preparado para todos os momentos. Este passou no Pplware e é agora hora de o conhecermos em detalhe.

A Xiaomi volta a apostar no segmento de tablets acessíveis com o lançamento do Redmi Pad 2, uma proposta equilibrada que se distingue por oferecer uma experiência competente nos aspectos que realmente importam: ecrã, som, desempenho e autonomia. Para quem procura um dispositivo fiável para consumo de conteúdos, estudo ou até trabalho ligeiro, este modelo pode muito bem ser o novo ponto de referência.

Um design familiar, simples, mas muito eficaz

Visualmente, o Redmi Pad 2 não traz grandes surpresas face ao seu antecessor, mas mantém um design elegante, com um corpo em alumínio que transmite solidez. A espessura varia entre os 7,3 e 7,7 mm, com um peso a rondar os 516 g na versão com conectividade 4G — dimensões que oferecem uma boa pegada, mesmo durante sessões mais prolongadas de utilização.

Ecrã de qualidade numa proposta económica

O destaque vai para o ecrã de 11 polegadas com resolução 2,5K (2560 x 1600 píxeis) e taxa de atualização de 90 Hz, características invulgares nesta gama de preços. A reprodução de cores é rica e precisa, suportando mais de 1 mil milhões de cores graças ao painel de 10 bits, e o brilho máximo de 500 nits garante boa visibilidade mesmo em ambientes mais iluminados. Conta ainda com certificação TÜV Rheinland para proteção ocular, o que é especialmente relevante para quem lê ou vê vídeos durante várias horas.

Áudio que surpreende todos

O sistema de som também impressiona: quatro altifalantes estéreo com suporte para Dolby Atmos e certificação Hi-Res Audio asseguram uma experiência imersiva, seja para streaming, chamadas em alta-voz ou jogos casuais. Um ponto positivo adicional é a presença da tradicional entrada de 3,5 mm para auscultadores, algo que vai sendo cada vez mais raro — mas que continua a ser valorizado.

Desempenho ajustado às necessidades

O Redmi Pad 2 vem equipado com o processador MediaTek HelioG99-Ultra (6 nm), que, embora não seja de topo, garante fluidez na navegação, streaming, leitura digital e multitarefas. Existem versões com 4 ou 8 GB de RAM, e até 256 GB de armazenamento interno em tecnologia UFS 2.2 — com possibilidade de expansão via microSD até 2 TB.

No uso quotidiano, o tablet revela-se rápido e estável. A interface HyperOS 2, baseada no Android 15, apresenta-se limpa e bem organizada, sem software desnecessário pré-instalado. Tudo flui como esperado, mesmo com várias aplicações abertas em simultâneo.

Extras que fazem a diferença

O Redmi Pad 2 é compatível com a Redmi Smart Pen (vendida à parte), uma caneta útil para quem pretende tirar apontamentos, fazer esboços ou assinar documentos. Não será a melhor solução para artistas gráficos, mas cumpre na maioria dos contextos educativos e profissionais.

Há também uma forte integração com o ecossistema Xiaomi. Funções como o Circle to Search — que permite fazer pesquisas visuais ao desenhar um círculo em redor de um objeto — e o suporte ao assistente Google Gemini estão presentes. Além disso, o tablet pode ser usado como monitor externo sem fios, compatível com Windows e macOS, o que pode ser útil para trabalho remoto ou produtividade adicional.

Autonomia robusta, carregamento modesto

A bateria de 9000 mAh é um dos trunfos deste modelo. Em utilização normal, é possível atingir entre 3 a 4 dias de autonomia, e até 15 horas de utilização contínua em vídeo ou navegação intensiva. No entanto, o carregamento fica limitado aos 18 W, o que significa que uma carga completa pode demorar mais de duas horas — nada de dramático, mas convém planear a recarga com alguma antecedência.

Redmi Pad 2 - Conclusão

O Redmi Pad 2 não tenta reinventar a roda, mas acerta em praticamente todos os aspetos essenciais para a maioria dos utilizadores. A qualidade do ecrã, o desempenho equilibrado, a autonomia impressionante e o preço acessível tornam este tablet numa das melhores propostas abaixo dos 200 euros.

Ideal para estudantes, profissionais que precisam de mobilidade, ou até para entretenimento em casa, o Redmi Pad 2 mostra que é possível ter um dispositivo completo sem rebentar com o orçamento. Por 179,99 €, na versão 4GB+128GB , ou 249,99 €, na versão 8GB+256GB, esta é uma excelente opção.

Xiaomi Redmi Pad 2

Redmi Pad 2: galeria de imagens