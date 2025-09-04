IFA 2025: TCL apresenta gadgets para crianças (e não só)

Decorre por estes dias, em Berlim, a maior feira de tecnologia de consumo do mundo. O Pplware está cá a acompanhar todas as novidades e neste artigo damos a conhecer os produtos TCL NXTPAPER 60 Ultra, TCL NXTPAPER 5G Junior e TCL MOVETIME MT48.

TCL NXTPAPER 60 Ultra

O TCL NXTPAPER 60 Ultra é o primeiro smartphone equipado com a mais recente e revolucionária tecnologia NXTPAPER 4.0. Desenvolvido em colaboração com a TCL CSOT, este smartphone tem um impressionante ecrã de 7,2 polegadas e múltiplas certificações prestigiadas da TÜV e SGS.

Este é o smartphone mais completo do mercado em proteção ocular. Para além de uma experiência de leitura e escrita melhorada por IA, integra a inovadora tecnologia MuseFilm.

Equipado com o mais recente processador MediaTek Dimensity 7400, 24GB de RAM (12GB + 12GB de expansão), armazenamento até 512GB e uma bateria de 5200mAh com carregamento rápido de 33W, o dispositivo assegura uma experiência multitarefa fluida e fiável, durante todo o dia, sem compromissos. Foi concebido para resistir aos desafios da vida diária, contando com resistência à água e ao pó com certificação IP68, e é compatível com acessórios modulares magnéticos.

TCL NXTPAPER 60 Ultra (256GB, com acessórios incluídos): PVPR €499

TCL NXTPAPER 60 Ultra (512GB, com acessórios incluídos): PVPR €559

Disponibilidade: setembro de 2025 na Europa, América Latina e Ásia-Pacífico

Acessórios opcionais: MagFlip e T-Pen Magic.

TCL NXTPAPER 5G Junior

Trata-se de um smartphone dedicado aos mais jovens, que combina o ecrã líder em proteção ocular da NXTPAPER com o exclusivo modo Digital Detox desenvolvido pela marca, que promove uma experiência de visualização sem distrações, e ajuda os jovens a ver com conforto e a crescer com foco.

Este equipamento incentiva hábitos digitais saudáveis e uma aprendizagem mais envolvente. O controlo parental exclusivo, apoiado pela Google Family Link, garante a segurança das crianças através de filtros de conteúdos apropriados, localização em tempo real, e controlo de tempo de ecrã e utilização de aplicações, proporcionando liberdade para explorarem o mundo digital com a tranquilidade e supervisão dos pais.

TCL NXTPAPER 5G Junior (256GB, com acessórios incluídos): PVPR €249

Disponibilidade: outubro de 2025 na Europa

Acessórios opcionais: 2 capas de proteção

Smartwatch infantil MOVETIME MT48

Equipado com posicionamento GPS de alta precisão de dupla frequência (L1+L5), comunicação 4G sempre ativa e uma variedade de funcionalidades adequadas a crianças, o dispositivo permite que os pais se mantenham conectados enquanto dão mais liberdade aos filhos para explorar em segurança.

Fiel ao compromisso da TCL de ajudar as crianças a estarem mais seguras enquanto descobrem o mundo, este é um companheiro lúdico para os mais pequenos, e um aliado de confiança para os pais.

A autonomia de até 2,5 dias e a bateria de 900 mAh garantem uso prolongado, enquanto a resistência à água e poeiras com certificação IP68 permite usar o dispositivo em brincadeiras ao ar livre, ou mesmo na água. A durabilidade e robustez do MT48 oferecem às crianças liberdade para brincar e explorar, sem nunca perder o contacto com os pais.

O Modo Escola minimiza distrações ao silenciar notificações e limitar funcionalidades como a câmara, jogos e conversas em grupo durante o horário escolar. A função de lembretes ajuda as crianças a manter rotinas saudáveis, como hora de dormir, estudar ou realizar tarefas.

Para momentos de diversão criativa, a IA segura para crianças converte comandos de voz em imagens estilizadas e divertidas, estimulando a imaginação num ambiente seguro e adequado à idade. Este Smartwatch terá um preço recomendado de €150.

Em resumo...

TCL NXTPAPER 60 Ultra é o novo smartphone flagship com tecnologia NXTPAPER 4.0, que oferece uma experiência visual única com conforto ocular líder de mercado, ferramentas de produtividade potenciadas por IA e capacidades fotográficas cinematográficas com tecnologia MuseFilm.

TCL NXTPAPER 5G Junior é um smartphone desenvolvido especialmente para utilizadores mais jovens, com funcionalidades de controlo parental (via Google Family Link), ecrã com proteção ocular e Modo Digital Detox — pensado para ajudar a criar hábitos digitais saudáveis.

TCL MOVETIME MT48 é o mais recente smartwatch para crianças, com GPS de alta precisão (dual-frequency L1+L5), comunicações 4G e funcionalidades de segurança em tempo real — para maior liberdade com tranquilidade garantida para os pais.