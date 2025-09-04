Rumo ao futuro da Humanidade com SpaceCraft

Os estúdios Shiro Games encontram-se a trabalhar no seu próximo projeto, SpaceCraft. Trata-se de um jogo online de exploração e construção espacial no qual o jogador terá a oportunidade de explorar uma galáxia longínqua. Venham saber mais...

Em desenvolvimento pelos estúdios Shiro Games (Northgard, Dune: Spice Wars, Wartales), SpaceCraft é, na sua essência, um jogo de exploração e construção espacial online que convida os jogadores a uma vida no Espaço sideral, repleta de ação, estratégia e muitas surpresas.

Os jogadores terão a oportunidade de explorar uma vasta galáxia repleta de sistemas solares únicos e planetas distintos, enquanto mineram matérias-primas cruciais para a produção dos mais variados produtos de consumo, exigidos pelos habitantes da Galáxia. Para tal, tem de criar, gerir e evoluir toda a sua infraestrutura produtiva, o que passa pela criação de bases de mineração assim como da construção de naves, e da automatização das suas bases planetárias. Só dessa forma, conseguirá aprimorar toda a sua logística interplanetária.

Poderá ainda negociar com os demais jogadores e cooperar com eles, quando assim for mais vantajoso.

A ação decorre no ano de 2350. Enquanto estudava as tecnologias perdidas de uma civilização esquecida, a humanidade involuntariamente reativou os Tripods, máquinas de guerra autônomas e autorreplicantes. Uma guerra brutal teve o seu inicio, tendo durado o século que se seguiu, mas tudo mudou após um misterioso Incidente H. Num instante, a maior parte da frota humana foi destruída, e o equilíbrio de poder mudou drasticamente.

Os Tripods começaram a dizimar os Planetas Unidos, levando a humanidade à beira da extinção. No meio do caos e destruição, uma transmissão codificada de uma galáxia distante ofereceu a derradeira esperança: as coordenadas para um portal oculto. Num último esforço de esperança, os sobreviventes escaparam através desse portal, rumo a uma galáxia desconhecida que continha a chave para sua sobrevivência.

Ficaram então reunidas as condições para que a Humanidade se lance na exploração e controlo dessa nova Galáxia.

Os jogadores poderão explorar livremente este imenso universo novo, onde a vastidão do espaço se estende repleta de possibilidades inimagináveis. Aos comandos da sua nave espacial poderão viajar por sistemas estelares repletos de planetas, campos de asteroides, estações espaciais abandonadas e naves abandonadas entre muitos outros. Uma curiosidade, será a inclusão da tecnologia Faster-Than-Light, saltando entre sistemas distantes com facilidade.

Os planetas desta nova Galáxia, contêm uma tremenda abundância de recursos naturais prontos para serem descobertos e explorados. À medida que se vai avançando na exploração estes novos sistemas, o jogador poderá adquirir com uma grande variedade de ferramentas para poder extrair mais matérias-primas e cada vez mais rapidamente. Essas matérias-primas que serão transformadas em materiais valiosos ou mesmo em peças para a nave, podendo ser trocados ou vendidos.

Toa a gestão a frota é da responsabilidade do jogador. Dessa forma, o jogador poderá usar essas peças para a construção das suas naves, sejam pequenas e ágeis ou cruzadores de transporte mais pesados. Cada componente adicionado terá um impacto claramente visível no desempenho de cada nave. Adicionalmente, poderá também comprar projetos investigados por outros jogadores que poderá usar para criar ou melhores as suas naves.

À medida que o tempo passa torna-se crucial maximizar a eficiência produtiva com a implementação da automatização completa dos locais de extração e dos seus processos. Dessa forma, é possível criar linhas de produção e de distribuição completamente automáticas, com recurso a drones e naves de carga automáticas, automatizando e aprimorar as operações de mineração, extração e logística.

Em SpaceCraft também haverá lugar a combates. Com efeito, o espaço também pode ser um lugar perigoso. Existem facções rebeldes, como Piratas Espaciais que patrulham a galáxia, prontas para enfrentar qualquer um que cruze seu caminho. A defesa das nossas instalações é feita com base em três estágios de combate: Detecção, Perseguição e Engajamento. Detecte naves inimigas no seu radar, marque-as e inicie a perseguição.

Assim que o combate tiver inicio, o jogador poderá combinar controles intuitivos com mecânicas complexas, podendo dessa forma um controlo mais granular sobre a ação e permitindo a monitorização dos níveis de tensão em tempo real. Cada batalha representa um teste de habilidade tática, onde cada escolha pode alterar o equilíbrio de poder e o futuro da Galáxia.

SpaceCraft será lançado para PC ainda este ano mas sem data de lançamento concreta.

Como curiosidade, o facto de já haverem mais de 200.000 wishlists do jogo.