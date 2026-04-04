Economia Global em Factory Default: Build, Trade, Repeat

A Mircoprose anunciou recentemente, o seu próximo jogo, Factory Default: Build, Trade, Repeat. Tal como o nome não deixa margem para dúvidas, trata-se de um jogo sobre economia e circuitos de produção e distribuição de bens. Venham conhecer um pouco melhor.

Factory Default: Build, Trade, Repeat é uma simulação produzida por Chett Fitzgerald e que apresenta o selo de qualidade da Microprose que o vai editar e distribuir.

O jogo aborda a temática das grandes cadeias de produção e distribuição de bens e produtos e convida os jogadores a participarem numa aventura global, pelo controlo da economia internacional. É aquilo a que se pode chamar, um jogo de Estratégia Industrial.

A acompanhar o anúncio, foi lançado um trailer (que mostramos acima), no qual nos é dada uma primeira visão de como vai ser a jogabilidade do jogo, envolvendo cadeias de matérias-primas e de distribuição de produtos, numa escala planetária.

Desenvolvido com o objetivo de ser uma simulação de gestão profunda e complexa, Factory Default coloca os jogadores no controlo de um consórcio industrial global, gerindo todas as etapas da produção de produtos, desde a extração de matérias-primas até ao fabrico de produtos finais com recurso a alta tecnologia e culminando pelas rotas comerciais internacionais.

Factory Default combina, dessa forma, toda a complexidade da simulação de cadeias de produção com decisões de estratégia económica global, tendo de projetar vastas redes de obtenção de matérias-primas, garantir recursos críticos para a produção e distribuição e adaptar-se rapidamente às mudanças repentinas do mercado. Tudo isso tendo em atenção ao equilíbrio entre lucro, impacto ambiental e reputação corporativa.

No centro de toda a experiência encontra-se um modelo em 3D do planeta Terra que é totalmente explorável e no qual os jogadores desenvolvem os seus negócios. Ao explorar o globo, os jogadores vão expandir as suas operações através de regiões inspiradas em países e uniões económicas do mundo real.

O principal foco de Factory Default: Build, Trade, Repeat assenta na tomada de decisões estratégicas de alto nível, em vez da típica microgestão deste tipo de jogos. Dessa forma, oferece toda a profundidade e complexidade dos jogos de construção de fábricas, mas mantendo um ritmo flexível e guiado pelo jogador.

Factory Default: Build, Trade, Repeat será lançado ainda este ano (presumivelmente), para PC.