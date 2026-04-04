Drones de bambu ganham novo fôlego com software inovador desenvolvido na China

Uma equipa de investigadores chineses desenvolveu um sistema de controlo de voo inovador, pensado especificamente para drones com estrutura em bambu. Sim, leu bem, bambu!!!

Trata-se do primeiro sistema open-source criado de raiz para este tipo de material, abrindo caminho a uma nova geração de veículos aéreos não tripulados mais sustentáveis.

O trabalho foi conduzido pela Escola de Aviação Civil da Northwestern Polytechnical University, com o objetivo de resolver um dos maiores desafios da engenharia aplicada a drones ecológicos: a incompatibilidade entre materiais naturais e sistemas de controlo convencionais.

O problema das vibrações no bambu

Ao contrário dos drones tradicionais, construídos com materiais compósitos rígidos, o bambu apresenta um comportamento estrutural distinto. Sob esforço, gera vibrações de baixa frequência, normalmente entre 8 e 20 Hz.

Este detalhe tem sido um entrave significativo. Os controladores de voo comerciais não estão preparados para lidar com este tipo de vibrações, o que compromete a estabilidade e a precisão do voo. Como resultado, o uso de bambu em drones avançados tem sido, até agora, limitado.

Software pensado para materiais naturais

Para ultrapassar estas limitações, a equipa desenvolveu uma nova placa de controlo baseada num chip de nível industrial, combinada com um sistema duplo de unidades de medição inercial.

Mais importante ainda, os algoritmos de controlo foram redesenhados para se adaptarem às características do bambu. O sistema utiliza um filtro de Kalman estendido cuidadosamente ajustado, tirando partido da capacidade natural do material para amortecer vibrações.

Os resultados são claros. A latência de controlo foi reduzida de 15 a 20 milissegundos para apenas 8 a 10 milissegundos, melhorando significativamente a resposta e mantendo a estabilidade do voo.

Uma plataforma aberta e flexível

Um dos pontos mais relevantes deste projeto é a sua natureza open-source. Tanto o software de controlo como os parâmetros estruturais estão disponíveis, permitindo que utilizadores adaptem o sistema a diferentes configurações de drones em bambu sem necessidade de reescrever algoritmos.

A arquitectura do software segue um modelo modular publish-subscribe, que facilita o processamento paralelo de dados e simplifica futuras expansões. Além disso, é compatível com eletrónica comum e com o protocolo MAVLink, amplamente utilizado na indústria dos drones.

Caminho aberto para drones mais sustentáveis

Ao integrar hardware e software numa solução coesa, os investigadores acreditam que este sistema pode acelerar a adoção de drones ecológicos em várias áreas.

As aplicações vão desde a monitorização ambiental e inspeções florestais até à educação científica. Ao reduzir barreiras técnicas e facilitar a adaptação a diferentes designs, esta tecnologia poderá democratizar o acesso a UAVs sustentáveis.

Mais do que uma curiosidade experimental, os drones de bambu começam agora a afirmar-se como uma alternativa viável, aliando desempenho, flexibilidade e respeito pelo ambiente.