Apes Warfare, versão moderna dos clássicos jogos de estratégia por turnos

Os estúdios indie GigaQuests preparam-se para lançar o seu título de estratégia, Apes Warfare. Um jogo que tenta revitalizar um género bastante distinto e que bem se poderá vir a revelar uma surpresa bastante agradável.

Os estúdios independentes GigaQuests e a editora Stoic Entertainment anunciaram recentemente que o seu título de estreia, Apes Warfare, vai ser lançado em Acesso Antecipado no Steam a partir de 25 de novembro de 2025.

Inspirado no fantástico jogo Advance Wars da Nintendo, Apes Warfare tenta de certa forma, reinventar o combate tático mais clássico, que assenta em cenários divididos por grelhas hexagonais, com algumas ideias ousadas, um design moderno e uma divertida sensação de caos.

Desenvolvido por alguns veteranos da indústria dos videojogos (incluindo elementos do desenvolvimento de Call of Duty), o jogo combina uma estratégia acessível com tomadas de decisões táticas mais complexas.

Tal como o nome indica, os jogadores irão ter nas suas mãos um poderoso exército de símios que se encontra numa tremenda (e bem humorada) guerra contra a Humanidade. O jogo terá um modo história baseado numa dinâmica de missões e apresentará também um modo multiplayer, com batalhas multijogador dinâmicas que recompensam tanto o raciocínio rápido como a estratégia de longo prazo.

O jogo consiste em sucessivas missões nas quais os jogadores irão conquistar bases inimigas, comandar diversas unidades e onde terão de se adaptar a terrenos (florestas, selvas, montanhas e ambientes urbanos) e condições atmosféricas em constante mudança. Apes Warfare é um jogo que, mesmo sendo fácil de aprender, torna-se difícil de dominar, tentando representar uma homenagem às raízes do género de estratégia, reinventada para os jogadores de hoje.

Apes Warfare entra em Acesso Antecipado no Steam a 25 de novembro.