Mars Attracts, como gerir um parque temático para Marcianos

Eis uma ideia bastante fora da caixa... pelo menos, fora do Planeta: Mars Attracts. Trata-se e um jogo de gestão que permite aos jogadores a criação de um parque temático para... marcianos.

Lembram-se do filme "Marte Ataca!"? Tratou-se de uma sátira aos filmes de ficção cientifica relativos a invasões alienígenas e que contou com grandes nomes do cinema como Jack Nicholson, Pierce Brosnan ou Sarah Jessica Parker entre outros e que, de certa forma, regressa agora com este Mars Attacks.

Assente no mesmo universo que o filme, este jogo desenvolvido pelos Outlier Games, apesar de ser igualmente virado para a comédia, tem uma jogabilidade um pouco diferente daquela que se poderia esperar.

Pois bem, trata-se de um jogo de estratégia e gestão no qual os jogadores têm de criar parques temáticos para ... marcianos.

Mars Attracts é um simulador de gestão de parques temáticos no qual os jogadores veste a pele dos alienígenas do filme "Marte Ataca!". Os jogadores terão de criar um parque de diversões que os marcianos considerem engraçado e divertido.

Conforme já devem estar a antecipar, o principal foco do jogo é a boa disposição e umas valentes gargalhadas. Ora vejamos... Os aspirantes a administradores de parques de marcianos terão de raptar seres humanos, levar a cabo experiências perversas aos humanos raptados, horrorizar os pobres reféns com tortura e malevolência...

Mas, também a parte de gestão de recursos marcianos será da inteira responsabilidade do jogador que terá de criar a sua equipa de treinadores, equipas de manutenção, e seguranças.... pois também terão de lidar com tentativas de fuga dos prisioneiros humanos.

Mars Attracts já se encontra em Acesso Antecipado, que deve durar cerca de nove meses, com o seu desenvolvimento a seguir uma abordagem guiada pelo feedback dos jogadores. Os fãs podem dar as suas opiniões sobre, novos recursos ou ajustes nos elementos existentes através do Discord do estúdio que serão analisados e tidos em consideração para implementar. Essas contribuições desempenharão um papel fundamental na definição do desenvolvimento do jogo final.

O jogo será lançado para PC, via Steam, ainda sem data concreta de lançamento.