Code Vein II acelera passo para o seu lançamento

Code Vein II, o jogo de ação da Bandai Namco, é um dos títulos que mais expetativas está a gerar neste arranque de 2026. Foram reveladas novas imagens para o jogo e convidamos todos a vê-las connosco.

Code Vein II é um RPG de ação que se encontra em desenvolvimento (e será publicado) pela Bandai Namco. Trata-se de um titulo que está a gerar fortes expetativas e as novidades têm surgido a um ritmo acelerado. Recentemente foi disponibilizado um novo trailer que permite aos jogadores terem uma noção da jogabilidade que irão encontrar no produto final.

Este novo trailer de Code Vein II destaca a jogabilidade do jogo que será apresentada quando for lançado a 30 de janeiro para PlayStation 5, Xbox Series X e PC. O trailer oferece uma análise detalhada das ferramentas de criação de personagens, do combate dos Revenants e uma visão expandida dos diferentes ambientes que os jogadores irão descobrir na fronteira.

Convém referir que uma demo do Criador de Personagens de Code Vein II estará disponível gratuitamente a 23 de janeiro, permitindo criar personagens que poderão ser transferidos para o jogo final.

O trailer destaca ainda algumas funcionalidades-chave disponiveis para sobreviver neste mundo pós-apocalíptico de Code Vein II. Apresenta uma observação aprofundada sobre os vários sistemas e mecânicas do jogo, começando pelo combate. O combate em Code Vein II disponibiliza um grande controlo do personagem, permitindo assim a criação do nosso próprio estilo, quer seja através da escolha de armas, artefactos Jail, Formae ou Blood Code, permitindo ainda encontrar a melhor forma de obter vantagens nas batalhas.

O nosso parceiro também terá um papel importante, não só pelas suas forças e fraquezas, mas também pela funcionalidade Restorative Offering que lhe permitirá restaurar a nossa saúde.

O trailer revela ainda mais um pouco sobre a importància da história no jogo. A nossa missão é a de salvar um mundo à beira do colapso e o jogador vai ter de atravessar as ruínas inundadas da Sunken City, a Undead Forest, a Corroded Scar, a isolada MagMell Island e muito mais, enquanto interagimos com heróis lendários do passado para salvar o futuro. No entretanto, iremos encontrar inimigos desafiantes e bosses épicos para derrotar.

Por fim, é-nos ainda apresentado o robusto sistema de personalização de personagens. Os jogadores podem ajustar cada detalhe, desde o tipo de corpo e penteado até expressões faciais, acessórios e maquilhagem. A demo do Criador de Personagens, que será lançada a 23 de janeiro de 2026, oferece 64 slots de gravação que podem ser transferidos diretamente para o videojogo final.

No entanto, e segundo noticias que a Bandai Namco já revelou, a instalação de Code Vein 2 poderá vir a ser um problema para muitos jogadores. Isto pois o tamanho do download do do jogo, segundo o que se sabe, aponta para cerca de 59. GB.

Code Vein 2 será lançado a 30 de janeiro para PlayStation 5, Xbox Series X e PC