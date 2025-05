Como se cuida duma fazenda com Gaucho and the Grassland

A equipa de desenvolvimento brasileira Epopeia Games, anunciou recentemente que o seu jogo de aventura e gestão, Gaucho and the Grassland, está em desenvolvimento.

É diretamente das nossas terras irmãs, do outro lado do Oceano, que chegam estas noticias. De Porto Alegre surge o comunicado do estúdio independente Epopeia Games, que revela a data de lançamento do seu próximo jogo Gaucho and the Grassland.

Trata-se de uma simpática e relaxante aventura passada numa fazenda brasileira e que mistura elementos de aventura, exploração e de estratégia, na qual o jogador terá a responsabilidade total sobre a gestão de uma quinta (ou fazenda). No entanto, em vez de herdar uma fazenda, o nosso personagem recebe o título de guardião dos pampas, com a missão de restaurar a harmonia da região.

Os jogadores irão recolher vacas a cavalo com uso de laço, ou reunir ovelhas e conduzi-los até aos estábulos. Mas há mais, muito mais. Atividades tipicamente campestres como pescar, tirar leite, tosar ovelhas, recolher ovos... farão também parte das suas funções.

Existirão ainda problemas que terão de ser ultrapassados. Os jogadores terão de resolver de missões especificas, recorrendo a mecânicas próprias de uma fazenda, a partir de atividades agrícolas e rurais.

No entanto, não será apenas no exterior que a ação irá decorrer e os jogadores terão ainda a possibilidade de personalizar as suas casas e edifícios da sua fazenda.

Nas palavras dos seus responsáveis, Gaucho and the Grassland corresponde à fusão entre o género de aventura com a gestão (de uma fazenda).

O jogo convida os jogadores a vestirem as botas de um gaúcho que vive na sua fazenda e passa o tempo a explorar os vastos campos, as aconchegantes colinas, a praia e todo um mundo repleto de surpresas e personagens interessantes e simpáticos.

Pelo caminho terá de ajudar os habitantes locais e alguns seres místicos a tornarem este mundo num lugar ainda mais harmonioso e tranquilo.

Rodrigo Moreira - Game Designer Principal / Co-fundador da Epopeia Games "De início, Zelda nos trouxe uma aventura épica, sem dúvidas, mas Zelda também tem mostrado um lado relaxante já há bastante tempo, com momentos de calma e contemplação, sem falar nos divertidos personagens que encontramos pela jornada. Temos ainda o caso recente do remake de Link's Awakening, com um visual muito fofo e reconfortante, que também usamos como uma grande inspiração.

Dessa forma, mesmo a ideia inicial não tendo sido criar um "Zelda com fazenda", as referências de aventura e aconchego já não nos pareciam tão distantes umas das outras quando equilibradas, e desde então buscamos tornar real o potencial desta união de gêneros."

Gaucho and the Grassland será lançado a 16 de julho no Steam,