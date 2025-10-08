Streamer de Minecraft completa caminhada recorde de quase 15 anos no jogo

Uma jornada que desafia a noção de persistência no mundo digital chegou ao seu auge. Após quase 15 anos, o criador de conteúdo Kurt J. Mac alcançou finalmente as lendárias "Far Lands" do Minecraft, estabelecendo um recorde mundial.

Mais de uma década a andar num mapa de Minecraft

O mapa de Minecraft, com a sua extensão de mais de 4 mil milhões de km², torna a ideia de o percorrer a pé uma tarefa aparentemente impossível. Contudo, para o streamer da Twitch e YouTube, Kurt J. Mac, foi um desafio que decidiu abraçar.

No passado dia 4 de outubro de 2025, a sua monumental caminhada, iniciada em março de 2011, chegou finalmente ao fim. Esta não foi a travessia mais rápida, mas entrou para o Guinness World Records como a mais longa viagem já realizada no Minecraft.

A sua série, intitulada "Far Lands or Bust", concluiu-se após mais de 14 anos de exploração, percalços e inúmeras horas a contemplar os oceanos digitais do jogo. O momento em que Kurt pisou as "Far Lands" foi mais do que um simples vídeo; foi a conclusão de uma odisseia digital, acompanhada por uma comunidade ao longo de mais de 850 episódios.

As "Far Lands" não são uma região convencional do jogo. Trata-se de uma falha de programação (glitch) que surgia a aproximadamente 12,5 milhões de blocos de distância do ponto inicial do mapa.

Nesta zona longínqua, os algoritmos de geração de terreno do jogo colapsavam, criando uma paisagem caótica, semelhante a uma parede de "queijo suíço", com formações rochosas irregulares e abismos infindáveis. Para um jogador em modo de sobrevivência, sem recorrer a quaisquer truques, alcançar este local é um exercício extremo de paciência e perseverança.

Mais do que um jogo: uma causa solidária

Embora a Mojang Studios tenha corrigido esta falha em 2014 com a atualização 1.8, Kurt optou por continuar a sua jornada na versão Beta 1.7.3 do Minecraft. Nessa altura, já dedicara três anos à sua missão e não tinha intenção de a comprometer com uma atualização.

Durante centenas de horas, atravessou oceanos, montanhas e florestas, onde documentou cada passo enquanto interagia com os seus espectadores e angariava fundos para caridade.

Ao longo dos anos, o projeto "Far Lands or Bust" conseguiu angariar mais de 525.000 dólares para diversas organizações, como a Child's Play, a Direct Relief e a Progressive Animal Welfare Society. Atualmente, a campanha foca-se em atingir uma meta de 50.000 dólares para a UNRWA USA.

Quando finalmente se aproximou do seu destino, o próprio jogo começou a demonstrar dificuldades de processamento. A chegada não foi uma transformação súbita, mas sim uma revelação lenta e com lag, à medida que as texturas das "Far Lands" carregavam à distância. Kurt teve de esperar vários minutos numa ilha próxima para que o jogo estabilizasse.

Apesar de outros jogadores, como KilloCrazyMan, terem completado o percurso em menos tempo (nove meses), a jornada de KurtJMac é a mais célebre e a que detém o recorde mundial.

Contudo, este final é apenas simbólico, pois a aventura não terminou. Como promete o site oficial do projeto, existem muitas outras paisagens e curiosidades geradas por falhas para explorar. KurtJMac pode ter chegado ao limite do mapa, mas a saga das "Far Lands" está longe de terminar.

