ShoppingMall: Manager Simulator, vamos às compras?

Quem não gosta de Centros Comerciais, pode esquecer este artigo. ShoppingMall: Manager Simulator é um simulador que permite aos jogadores tornarem-se num rico e próspero proprietário de um Centro Comercial. Venham conhecer melhor o jogo...

O nome não deixa margem para dúvidas. ShoppingMall: Manager Simulator é um titulo de estratégia e gestão que permite aos jogadores a edificação, estruturação e gestão de um Shopping.

E é efetivamente isso que o jogo pretende. O jogador vai poder construir de raiz o seu próprio shopping, tendo em atenção aos terrenos onde o vai fazer, poderá criar um Centro Comercial básico que vai evoluindo e crescendo até se tornar no maior da cidade.

Todas as decisões são da responsabilidade do jogador e todas elas, poderão ter um impacto incisivo no sucesso (ou não) do Shopping.

A localização do Shopping será a primeira decisão de muitas que vêm depois. O objetivo? Criar o seu Shopping de sonho.

Segundo os responsáveis pelo jogo, questões relacionadas com a logística, a disposição das diferentes zonas comerciais (restauração, roupa,...), a disposição das várias lojas, as decorações dos corredores,... serão questões importantes que terão impacto na aceitação do Shopping pelos clientes e pelas marcas.

Mas há muito mais para gerir num Shopping. Por exemplo, a questão do estacionamento. É um problema que tem grande impacto na vontade dos clientes de irem ao Centro Comercial. Assim como a segurança, claro.

Quanto mais atrativo e seguro, for o Shopping, mais clientes vai "chamar" e mais marcas vão querer abrir lojas no Centro Comercial. Depois vem a parte da Gestão financeira, crucial para manter o negócio próspero e sustentável.

Trata-se de um equilíbrio e gestão que o jogador terá de conseguir controlar de forma a garantir o sucesso.

E todos estes, são aspetos da gestão do Shopping que o jogador terá de controlar e dominar.

As escolhas do jogador ditarão o futuro do Shopping. Será que se vai tornar num paraíso de compras de luxo ou num Centro Comercial movimentado com lojas diversificadas e cheio de entretenimento? As escolhas são suas!.

A grande inauguração de ShoppingMall: Manager Simulator ocorre a 17 de abril.