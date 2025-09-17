Dreams of Another, um shooter construtivo

Os estúdios PixelJunk encontram-se prestes a lançar o seu próximo jogo, Dreams of Another, um shooter no qual os "tiros" não matam mas sim... dão vida. Venham ver.

Os estúdios japoneses PixelJunk encontram-se a trabalhar no sentido do lançamento do seu próximo jogo, Dreams of Another.

Trata-se de um jogo de ação que inclusive, já tem direito a uma demo disponível.

Dreams of Another é o novo título do artista multimídia Baiyon, diretor de PixelJunk Eden e encontra-se a ser desenvolvido em redor do tema filosófico de "não haver criação sem destruição".

No entanto, em vez de destruir objetos disparando balas ou projeteis, como nos shooters tradicionais, neste titulo os tiros materializam-se e ajudam a criar o próprio mundo envolvente. Conforme podem ver pelo trailer, é realmente isso mesmo que acontece. À medida que o jogador avança e dispara, o mundo vai-se revelando á frente dos seus olhos.

Um mundo repleto de cores e extremamente interessante, onde não falta praticamente nada, incluindo personagens misteriosos com os quais poderemos interagir. Personagens como "O Homem de Pijama" e "O Soldado Errante" naquelas que se revelam verdadeiras histórias quase poéticas.

Digo, quase poéticas pois o jogo aborda alguns temas e pensamentos espirituosos sobre objetos do quotidiano, destacando perspectivas não convencionais sobre muitas normas sociais que adotámos na nossa vida.

Não é muito habitual encontrar-se uma mecânica deste género em shooters, pelo que este jogo vai tentar oferecer uma experiência a quem o jogar, que vai desafiar aquilo a que estão habituados neste género.

Como curiosidade, o facto de Dreams of Another ser compatível com PS VR2.

Dreams of Another será lançado para PC (por via Steam), PlayStation 5 e PS VR2 a 10 de outubro.