Bunraku, jogo colombiano de luta, anunciado

Os estúdios indie colombianos Efecto Studios anunciaram recentemente o seu próximo projeto: Bunraku. Trata-se de um jogo de luta que apresenta como tema o combate de ninjas, mas com uma apresentação visual um pouco diferente.

Os estúdios independentes colombianos Efecto Studios, revelaram recentemente Bunraku, o seu próximo jogo de luta que parece poder vir a revelar-se bastante interessante, acima de tudo pela forma diferenciada como ilustra os combates.

Sob a temática ninja, Bunraku é um titulo de luta e combate que apresenta os combates sob a forma de confrontos de marionetas, naquilo que torna o jogo num ambiente bastante exótico e bastante curioso.

Tal como referi, Bunraku é um frenético jogo de plataformas e luta inspirado no teatro de marionetas japonês, e encontra-se atualmente em desenvolvimento para PC (Steam), Nintendo Switch 2 e Playstation 5.

O combate exige que os jogadores tenham um domínio perfeito dos vários golpes de espada, de defesas precisas e de poderosos ninjutsus, integrando a ação com uma performance diante de um público ao vivo que reage dinamicamente a cada impacto. É efetivamente um combate de marionetas com audiência ao vivo.

Bunraku permite intensas batalhas ninja com até 8 jogadores (online ou localmente), mergulhando os jogadores na ação em confrontos que decorrerão em arenas PvP altamente mutáveis onde cada combate se transforma numa verdadeira encenação de marionetas.

Neste mágico teatro de marionetas japonês, os espíritos de guerreiros lendários voltam à vida para recriar antigas batalhas num espetáculo repleto de ação ninja e de movimentos de combate calculados. O público vibra a cada ataque e aplaude cada defesa enquanto os ataques ninjas atravessam o palco.

Sendo uma verdadeira representação teatral, cada ato transforma-se numa competição que exigirá uma alta precisão de ataques e movimentos, na qual apenas os mais hábeis alcançarão a glória sob os holofotes.

Para se tornar o grande campeão da luta de marionetes ninjas, será necessário dominar o ninjutsu: a arte de se mover, atacar e contra-atacar com incrível velocidade e precisão.

Principais movimentos:

Dash que será usado para se deslocar rapidamente pelo cenário e derrotar os seus oponentes com um único golpe.

O Parry bloqueia e atordoa os inimigos que se lançam contra a nossa marioneta, e pode até mesmo desviar os objetos lançados de volta para quem os lançou.

Por outro lado, existem os Pergaminhos no cenário que servem para invocar jutsu poderosos que podem inclinar a balança a nosso favor.

Bunraku, já tem um Playtest disponível a decorrer, com suporte para até 8 jogadores no modo local ou online. O jogo será lançado para PC (Steam), Nintendo Switch 2 e Playstation 5.