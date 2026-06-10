Nova Nintendo Direct anuncia mais de 40 jogos para a Switch 2

A Nintendo transmitiu esta semana a mais recente Nintendo Direct e, certamente que a emissão deixou os fãs bem satisfeitos, certamente. Foram muitas e boas as promessas a caminho da Nintendo Switch 2.

A Nintendo revelou recentemente, na última Nintendo Direct, uma tremenda lista de jogos que estão a caminho da Nintendo Switch 2 e da Nintendo Switch, assim como algumas outras novidades bastante bem-vindas.

De jogos como apresentação The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ao regresso da série de RPG de ação da Disney e Square Enix, Kingdom Hearts IV, passando por um novo começo na série Xenoblade com Xenoblade Genesis, e terminando na ação solarenga de Nintendo Switch Sports Resort, são muitos os motivos de rejubilo de fãs e entusiastas da consola nipónica.

Mas, venham daí a conhecer os destaques:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time : O clássico da Nintendo 64 está de volta numa nova geração em 2026, renascido em exclusivo para a Nintendo Switch 2.

: O clássico da Nintendo 64 está de volta numa nova geração em 2026, renascido em exclusivo para a Nintendo Switch 2. Kingdom Hearts IV : Um novo título desta série de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix dá aos fãs uma visão sobre algumas das personagens que o protagonista Sora encontrará na cidade misteriosa Quadratum. Sora voltará a viajar até vários reinos, onde novas figuras se cruzam no seu caminho e novos poderes são despertados no seu próximo capítulo. KINGDOM HEARTS IV chega à Nintendo Switch 2 aquando do seu lançamento.

: Um novo título desta série de RPG de ação desenvolvido e publicado pela Square Enix dá aos fãs uma visão sobre algumas das personagens que o protagonista Sora encontrará na cidade misteriosa Quadratum. Sora voltará a viajar até vários reinos, onde novas figuras se cruzam no seu caminho e novos poderes são despertados no seu próximo capítulo. KINGDOM HEARTS IV chega à Nintendo Switch 2 aquando do seu lançamento. Nintendo Switch Sports Resort: Regresse à ilha Wuhu com Nintendo Switch Sports Resort, um novo jogo da série que chega exclusivamente à Nintendo Switch 2. Crie uma personagem Mii ou um Sportsmate e entre em ação com controlos por movimento intuitivos que fazem uso dos comandos Joy-Con 2 de várias formas em 12 desportos, como raquetes, arcos ou até guiadores. Jogue a solo ou desafie amigos e familiares em desportos novos e já conhecidos como boxe, ténis de mesa, tiro com arco, ténis, voleibol, bowling, basquetebol, golfe e luta de polegares. Há ainda disponíveis desportos mais relaxantes como skate (com os controlos de rato do comando Joy-Con 2), motonáutica e avião a hélice. Pode também fazer um aquecimento antes de começar o salto à corda. Os jogos começam em Nintendo Switch Sports Resort para a Nintendo Switch 2 a 22 de outubro. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

The Duskbloods: Neste novo título de ação multijogadores, assumirá o papel dos Bloodsworn e lutará contra e lado a lado com até sete outros jogadores com armas e habilidades únicas. Transcenda a humanidade com poderes baseados em sangue que transformam a sua personagem e o seu estilo de batalha enquanto combate para conseguir o cobiçado First Blood. The Duskbloods estará disponível em exclusivo para a Nintendo Switch 2 em 2026 e, como foi revelado na apresentação, os jogadores poderão obter mais informações sobre o Closed Network Test no verão de 2026.

Neste novo título de ação multijogadores, assumirá o papel dos Bloodsworn e lutará contra e lado a lado com até sete outros jogadores com armas e habilidades únicas. Transcenda a humanidade com poderes baseados em sangue que transformam a sua personagem e o seu estilo de batalha enquanto combate para conseguir o cobiçado First Blood. The Duskbloods estará disponível em exclusivo para a Nintendo Switch 2 em 2026 e, como foi revelado na apresentação, os jogadores poderão obter mais informações sobre o Closed Network Test no verão de 2026. Xenoblade Genesis: Um novo começo na série Xenoblade está a caminho da Nintendo Switch 2 em 2027. Serão partilhados mais detalhes no futuro.

Um novo começo na série Xenoblade está a caminho da Nintendo Switch 2 em 2027. Serão partilhados mais detalhes no futuro. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition: Experiencie o aclamado primeiro jogo da saga Xenoblade Chronicles em resolução 4K em TVs compatíveis e em Full HD no modo portátil, tudo isto a 60 fps. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition conta com várias novidades, como um veículo de alta velocidade para percorrer as áreas vastas do jogo, novos modos de corrida que permitem obter recompensas no jogo, novos designs para os equipamentos e vozes adicionadas às conversas Heart-to-Heart. Também está disponível um pack de melhoria para os jogadores que já tiverem Xenoblade Chronicles: Definitive Edition para a Nintendo Switch. E ainda, Xenoblade Chronicles 2 e Xenoblade Chronicles 3 também receberão versões Nintendo Switch 2 Edition ainda este ano. A versão digital de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition será lançada ainda hoje, sendo que Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition chega a 30 de julho e Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition a 3 de dezembro – já disponíveis para pré-aquisição. As versões físicas serão lançadas a 30 de julho, a 1 de outubro e a 3 de setembro, respetivamente.

– Nintendo Switch 2 Edition: Experiencie o aclamado primeiro jogo da saga Xenoblade Chronicles em resolução 4K em TVs compatíveis e em Full HD no modo portátil, tudo isto a 60 fps. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition conta com várias novidades, como um veículo de alta velocidade para percorrer as áreas vastas do jogo, novos modos de corrida que permitem obter recompensas no jogo, novos designs para os equipamentos e vozes adicionadas às conversas Heart-to-Heart. Também está disponível um pack de melhoria para os jogadores que já tiverem Xenoblade Chronicles: Definitive Edition para a Nintendo Switch. E ainda, Xenoblade Chronicles 2 e Xenoblade Chronicles 3 também receberão versões Nintendo Switch 2 Edition ainda este ano. A versão digital de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition será lançada ainda hoje, sendo que Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition chega a 30 de julho e Xenoblade Chronicles 3 – Nintendo Switch 2 Edition a 3 de dezembro – já disponíveis para pré-aquisição. As versões físicas serão lançadas a 30 de julho, a 1 de outubro e a 3 de setembro, respetivamente. Atualização gratuita e conteúdos adicionais pagos do passe de expansão de Pokémon Pokopia: A experiência Pokémon Pokopia continua debaixo do mar com uma atualização gratuita que chegará em agosto. Os jogadores poderão explorar as profundezas do mar recorrendo à nova habilidade Dive, onde poderão plantar ervas, construir estruturas e criar as suas próprias cidades subaquáticas na companhia de Pokémon. Os conteúdos adicionais pagos do passe de expansão de Pokémon Pokopia também estão a caminho e estão divididos em três partes. A parte 1 do passe de expansão de Pokémon Pokopia, Bubbly Basin, chegará em agosto e convidará os jogadores a mergulharem numa nova cidade subaquática recheada de novas mobílias, roupas e amigos Pokémon. Os conteúdos adicionais pagos do passe de expansão de Pokémon Pokopia estarão disponíveis para aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

Minecraft : Sobreviva à noite e crie uma obra de arte no icónico jogo sandbox. Construa tudo o que possa imaginar, desvende mistérios e enfrente inimigos num mundo infinito que é único em cada novo jogo. A versão para a Nintendo Switch 2 conta com a melhoria gráfica Visuais Vibrantes, que traz elementos visuais melhorados, e inclui o Super Mario Mash-Up, onde poderá explorar um mundo inspirado no Mario. Este conjunto inclui ainda 15 faixas e 40 skins para o jogador inspiradas na icónica série Super Mario. Os jogadores que adquiram a versão para a Nintendo Switch 2 poderão transferir os seus dados de gravação da versão para a Nintendo Switch. Jogue com amigos em vários dispositivos ou no modo multijogadores local ou ligue-se a outros jogadores online em Minecraft, disponível para a Nintendo Switch 2 ainda este ano.

: Sobreviva à noite e crie uma obra de arte no icónico jogo sandbox. Construa tudo o que possa imaginar, desvende mistérios e enfrente inimigos num mundo infinito que é único em cada novo jogo. A versão para a Nintendo Switch 2 conta com a melhoria gráfica Visuais Vibrantes, que traz elementos visuais melhorados, e inclui o Super Mario Mash-Up, onde poderá explorar um mundo inspirado no Mario. Este conjunto inclui ainda 15 faixas e 40 skins para o jogador inspiradas na icónica série Super Mario. Os jogadores que adquiram a versão para a Nintendo Switch 2 poderão transferir os seus dados de gravação da versão para a Nintendo Switch. Jogue com amigos em vários dispositivos ou no modo multijogadores local ou ligue-se a outros jogadores online em Minecraft, disponível para a Nintendo Switch 2 ainda este ano. Orbitals : Junte-se a Maki e Omura numa aventura intergaláctica para dois jogadores em cooperação que decorre num universo inspirado em anime retro. Disponível em exclusivo para a Nintendo Switch 2, Orbitals permite aos jogadores unir forças para atravessarem a mortífera Storm Wall e os perigos que os esperam para salvarem o seu lar. Concebido para cooperação com dois jogadores localmente em ecrã dividido ou através do GameShare localmente ou online, Orbitals recompensa trabalho de equipa inteligente e comunicação clara. Salve o dia com companhia em Orbitals chegar à Nintendo Switch 2 a 3 de setembro. Disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

: Junte-se a Maki e Omura numa aventura intergaláctica para dois jogadores em cooperação que decorre num universo inspirado em anime retro. Disponível em exclusivo para a Nintendo Switch 2, Orbitals permite aos jogadores unir forças para atravessarem a mortífera Storm Wall e os perigos que os esperam para salvarem o seu lar. Concebido para cooperação com dois jogadores localmente em ecrã dividido ou através do GameShare localmente ou online, Orbitals recompensa trabalho de equipa inteligente e comunicação clara. Salve o dia com companhia em Orbitals chegar à Nintendo Switch 2 a 3 de setembro. Disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop. Onimusha: Way of the Sword: Desfrute de ação intensa com espadas e explore uma cidade de Quioto invadida por seres sobrenaturais num cenário sombrio e de fantasia. Pegue na espada na pele de Miyamoto Musashi, um samurai jovem e destemido cuja lenda deixou uma marca na história nipónica e expulse os monstruosos Genma de volta para o submundo. Desfrute ainda mais dos impressionantes combates com espadas ao fazer uso dos controlos por movimento com os comandos Joy-Con 2 quando Onimusha: Way of the Sword chegar à Nintendo Switch 2 a 25 de setembro. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

Fire Emblem: Fortune's Weave: Os Heroic Games estão prestes a começar. Um novo jogo da série Fire Emblem está a caminho da Nintendo Switch 2. Descubra uma história interligada de força e ferro com quatro novos heróis: Cai, um jovem determinado a salvar o seu pai aprisionado; Dietrich, um espadachim numa busca constante por adversários mais fortes; Theodora, uma rainha que procura concretizar o sonho de longa data da sua terra natal; e Leda, uma música em busca de vingança. Entre as suas partidas nos Heroic Games, poderá explorar a capital de Dagsion, aprender novas técnicas nos campos de treino, fortalecer os seus laços com outras personagens e até recrutá-las para combaterem ao seu lado. Prepare-se para a batalha quando Fire Emblem: Fortune's Weave e a edição especial Fire Emblem: Fortune's Weave Coleção Dagdana, que inclui uma caixa SteelBook, cartas de personagens ilustradas, uma mapa de Dagda e um livro de ilustrações, chegarem à Nintendo Switch 2 a 17 de setembro. Disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop.

Os Heroic Games estão prestes a começar. Um novo jogo da série Fire Emblem está a caminho da Nintendo Switch 2. Descubra uma história interligada de força e ferro com quatro novos heróis: Cai, um jovem determinado a salvar o seu pai aprisionado; Dietrich, um espadachim numa busca constante por adversários mais fortes; Theodora, uma rainha que procura concretizar o sonho de longa data da sua terra natal; e Leda, uma música em busca de vingança. Entre as suas partidas nos Heroic Games, poderá explorar a capital de Dagsion, aprender novas técnicas nos campos de treino, fortalecer os seus laços com outras personagens e até recrutá-las para combaterem ao seu lado. Prepare-se para a batalha quando Fire Emblem: Fortune's Weave e a edição especial Fire Emblem: Fortune's Weave Coleção Dagdana, que inclui uma caixa SteelBook, cartas de personagens ilustradas, uma mapa de Dagda e um livro de ilustrações, chegarem à Nintendo Switch 2 a 17 de setembro. Disponível para pré-aquisição ainda hoje na Nintendo eShop. DK Challenge : Disponível em breve através do Nintendo Switch Online na Nintendo Switch 2, vem aí o DK Challenge. Prepare-se para um evento de tempo limitado que representa uma celebração do Donkey Kong e decorrerá de 10 de junho a 1 de setembro. Enfrente desafios em muitos jogos Donkey Kong para a NES, a Super NES e a Game Boy disponíveis com o Nintendo Classics. Ao concluí-los, poderá obter cartões de desafio digitais colecionáveis. E, se tiver Donkey Kong Bananza, pode tentar concluir ainda mais desafios.

: Disponível em breve através do Nintendo Switch Online na Nintendo Switch 2, vem aí o DK Challenge. Prepare-se para um evento de tempo limitado que representa uma celebração do Donkey Kong e decorrerá de 10 de junho a 1 de setembro. Enfrente desafios em muitos jogos Donkey Kong para a NES, a Super NES e a Game Boy disponíveis com o Nintendo Classics. Ao concluí-los, poderá obter cartões de desafio digitais colecionáveis. E, se tiver Donkey Kong Bananza, pode tentar concluir ainda mais desafios. Evento dos conteúdos adicionais de Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush: Os conteúdos adicionais pagos Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush receberão novos conteúdos limitados em celebração do 40.º aniversário de Super Mario Bros. O evento terá quatro partes, sendo que a primeira terá início ainda hoje. Os jogadores que tiverem concluído o jogo principal e adquirido os conteúdos adicionais podem usufruir de roupas para o Donkey Kong e a Pauline inspiradas no Mario e no Luigi, bem como blocos ?, supercogumelos e mais enquanto participam no evento.

DELTARUNE Chapter 5 : Uma aventura divertida e emocionante do criador de UNDERTALE, convida os jogadores a mergulharem no mais recente capítulo da história paralela de UNDERTALE. Lute ou esquive-se em batalhas recheadas de ação e explore um misterioso mundo ao lado de um fascinante elenco de personagens tanto novas como conhecidas. Estão a florescer novas aventuras, por isso salte para a escuridão – DELTARUNE aguarda. DELTARUNE Chapter 5 chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch como uma atualização gratuita de DELTARUNE a 24 de junho.

: Uma aventura divertida e emocionante do criador de UNDERTALE, convida os jogadores a mergulharem no mais recente capítulo da história paralela de UNDERTALE. Lute ou esquive-se em batalhas recheadas de ação e explore um misterioso mundo ao lado de um fascinante elenco de personagens tanto novas como conhecidas. Estão a florescer novas aventuras, por isso salte para a escuridão – DELTARUNE aguarda. DELTARUNE Chapter 5 chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch como uma atualização gratuita de DELTARUNE a 24 de junho. Dragon Quest Monsters: The Withered World : No mais recente título da série Dragon Quest Monsters, os jogadores poderão descobrir, recrutar e treinar todo um mundo de criaturas inesquecíveis. Desde o icónico Slime a seres totalmente novos, cada monstro é um potencial colega de equipa e aliado. Através do emblemático sistema de síntese, os jogadores podem combinar monstros para criar companheiros totalmente novos, proporcionando um elevado nível de personalização e profundidade nas batalhas. Com centenas de monstros por descobrir, a emoção de encontrar o seu próximo monstro preferido começa aqui. Dragon Quest Monsters: The Withered World chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 3 de dezembro.

: No mais recente título da série Dragon Quest Monsters, os jogadores poderão descobrir, recrutar e treinar todo um mundo de criaturas inesquecíveis. Desde o icónico Slime a seres totalmente novos, cada monstro é um potencial colega de equipa e aliado. Através do emblemático sistema de síntese, os jogadores podem combinar monstros para criar companheiros totalmente novos, proporcionando um elevado nível de personalização e profundidade nas batalhas. Com centenas de monstros por descobrir, a emoção de encontrar o seu próximo monstro preferido começa aqui. Dragon Quest Monsters: The Withered World chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 3 de dezembro. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen: Nesta versão expandida de Dragon's Dogma 2, embarque num jogo RPG de ação e fantasia para um jogador e derrote o dragão que roubou o seu coração. Enquanto Arisen, terá de derrotar bárbaros hostis, inimigos lendários e monstros gigantes, sendo que todos requerem um planeamento estratégico e a utilização de técnicas. Escolha entre diferentes vocações e armas enquanto percorre o mundo com os seus Pawns, companheiros sobrenaturais que prestarão assistência ao longo da sua missão. Uma novidade desta versão é a terra de Norgan, uma região pálida e gélida com espólios raros e poderosos que podem ser descobertos através da exploração e obtidos ao enfrentar monstros ferozes que ultrapassam a compreensão humana. Dragon's Dogma 2: Dark Arisen parte para a aventura na Nintendo Switch 2 a 9 de outubro.

Rhythm Paradise Groove: Descubra uma coleção de jogos que desafiaram o seu sentido de ritmo. Tente premir o botão com o timing correto em jogos de ritmo novos que são fáceis de aprender e difíceis de dominar. Há mais de 80 jogos de ritmo disponíveis para jogar a solo e mais de 30 para jogar em cooperação e competição multijogadores. Apanhe vegetais voadores, faça ressaltar frutas dos seus bíceps e muito mais – sempre sem perder o ritmo. Reúna até quatro jogadores numa só consola para cortar flechas, arrancar cabelos de cebolas e mais. Há ainda um modo de jogo desbloqueável chamado Beatspell, em que terá de usar os poderes mágicos do ritmo para invocar feitiços e derrotar monstros. O jogo conta com uma banda sonora original que fica no ouvido, incluindo faixas músico japonês aclamado Tsunku. Rhythm Paradise Groove chega à Nintendo Switch a 2 de julho, sendo também jogável na Nintendo Switch 2. Rhythm Paradise Groove já está disponível para pré-aquisição.

Descubra uma coleção de jogos que desafiaram o seu sentido de ritmo. Tente premir o botão com o timing correto em jogos de ritmo novos que são fáceis de aprender e difíceis de dominar. Há mais de 80 jogos de ritmo disponíveis para jogar a solo e mais de 30 para jogar em cooperação e competição multijogadores. Apanhe vegetais voadores, faça ressaltar frutas dos seus bíceps e muito mais – sempre sem perder o ritmo. Reúna até quatro jogadores numa só consola para cortar flechas, arrancar cabelos de cebolas e mais. Há ainda um modo de jogo desbloqueável chamado Beatspell, em que terá de usar os poderes mágicos do ritmo para invocar feitiços e derrotar monstros. O jogo conta com uma banda sonora original que fica no ouvido, incluindo faixas músico japonês aclamado Tsunku. Rhythm Paradise Groove chega à Nintendo Switch a 2 de julho, sendo também jogável na Nintendo Switch 2. Rhythm Paradise Groove já está disponível para pré-aquisição. Splatoon Raiders : Nesta nova aventura Splatoon para um jogador, terá de embarcar em caças ao tesouro nas misteriosas Spirhalite Islands ao lado dos Deep Cut, um trio de músicos aventureiros. Personalize o seu visual e use armas e gadgets melhoráveis que se adequem ao seu estilo de jogo. Suba de nível e fique cada vez mais forte ao enfrentar inimigos Salmonid na companhia de um membro dos Deep Cut a bordo de um Exploration Bot. A partir de 23 de junho, poderá ler as bandas desenhadas diárias oficiais na aplicação para dispositivos móveis Nintendo Today!, que darão contexto à história precedente a Splatoon Raiders. Além disso, em colaboração com este jogo, decorrerá uma Splatfest especial em Splatoon 3 inspirada em Splatoon Raiders desde a 01h00 de 11 de julho à 01h00 de 13 de julho. Também estarão disponíveis novos comandos Joy-Con 2 inspirados nos Deep Cut no mesmo dia do lançamento do jogo. Splatoon Raiders traz diversão cheia de tinta para Inklings tanto experientes como principiantes e chega à Nintendo Switch 2 a 23 de julho, sendo que já está disponível para pré-aquisição. Não perca ainda a Splatoon Raiders Direct, que será transmitida a 30 de junho.

: Nesta nova aventura Splatoon para um jogador, terá de embarcar em caças ao tesouro nas misteriosas Spirhalite Islands ao lado dos Deep Cut, um trio de músicos aventureiros. Personalize o seu visual e use armas e gadgets melhoráveis que se adequem ao seu estilo de jogo. Suba de nível e fique cada vez mais forte ao enfrentar inimigos Salmonid na companhia de um membro dos Deep Cut a bordo de um Exploration Bot. A partir de 23 de junho, poderá ler as bandas desenhadas diárias oficiais na aplicação para dispositivos móveis Nintendo Today!, que darão contexto à história precedente a Splatoon Raiders. Além disso, em colaboração com este jogo, decorrerá uma Splatfest especial em Splatoon 3 inspirada em Splatoon Raiders desde a 01h00 de 11 de julho à 01h00 de 13 de julho. Também estarão disponíveis novos comandos Joy-Con 2 inspirados nos Deep Cut no mesmo dia do lançamento do jogo. Splatoon Raiders traz diversão cheia de tinta para Inklings tanto experientes como principiantes e chega à Nintendo Switch 2 a 23 de julho, sendo que já está disponível para pré-aquisição. Não perca ainda a Splatoon Raiders Direct, que será transmitida a 30 de junho. Star Fox: Star Fox, uma versão cinemática do clássico da Nintendo 64 Lylat Wars, conta com designs de personagens reformulados, níveis com novos visuais, cutscenes detalhadas, diálogos com voz e uma banda sonora orquestral. O jogo também oferece a possibilidade de apontar com os controlos de rato com recurso aos comandos Joy-Con 2 e uma nova funcionalidade de GameChat que coloca os jogadores no cockpit na pele das suas personagens preferidas do universo Star Fox. Descubra toda a ação clássica e alguns novos, incluindo um modo multijogadores online, enquanto embarca numa missão perigosa para salvar o sistema Lylat. Star Fox chega à Nintendo Switch 2 a 25 de junho. Pode desfrutar de uma demo gratuita disponível na Nintendo eShop ainda hoje.

Big Walk : Dos criadores de Untitled Goose Game chega Big Walk, uma aventura de cooperação multijogadores centrada no trabalho em equipa e em falar. Parta com os seus amigos para um mundo pacífico e pitoresco cheio de desafios, quebra-cabeças e descobertas. Terão de trabalhar em conjunto para descobrirem o que fazer, permanecer em contacto com recurso a uma variedade de ferramentas e descobrir formas de comunicar quando ficarem sem palavras. Explore ao seu próprio ritmo, descontraia e perca-se com os seus amigos. Big Walk chega à Nintendo Switch 2 a 4 de agosto.

: Dos criadores de Untitled Goose Game chega Big Walk, uma aventura de cooperação multijogadores centrada no trabalho em equipa e em falar. Parta com os seus amigos para um mundo pacífico e pitoresco cheio de desafios, quebra-cabeças e descobertas. Terão de trabalhar em conjunto para descobrirem o que fazer, permanecer em contacto com recurso a uma variedade de ferramentas e descobrir formas de comunicar quando ficarem sem palavras. Explore ao seu próprio ritmo, descontraia e perca-se com os seus amigos. Big Walk chega à Nintendo Switch 2 a 4 de agosto. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition : O mais recente título da série de ação exuberante está a caminho da Nintendo Switch 2, armada com um arsenal de conteúdos descarregáveis. Mergulhe de cabeça na ação vertiginosa emblemática do jogo e descubra personagens originais sobrenaturais, incluindo Vergil, uma personagem jogável e rival de longa data do Dante. Desfrute de uma combinação de velocidade alucinante e gráficos deslumbrantes a 60 fps tanto no modo TV como portátil. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition chega à Nintendo Switch 2 a 23 de junho. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje.

: O mais recente título da série de ação exuberante está a caminho da Nintendo Switch 2, armada com um arsenal de conteúdos descarregáveis. Mergulhe de cabeça na ação vertiginosa emblemática do jogo e descubra personagens originais sobrenaturais, incluindo Vergil, uma personagem jogável e rival de longa data do Dante. Desfrute de uma combinação de velocidade alucinante e gráficos deslumbrantes a 60 fps tanto no modo TV como portátil. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition chega à Nintendo Switch 2 a 23 de junho. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje. Final Fantasy Resonance : Esta aventura Final Fantasy totalmente nova em HD-2D representa a estreia deste estilo gráfico na série, contando com as batalhas por turnos características destes jogos. O jogo conta com um sistema de batalhas estratégicas, uma história e cutscenes dramáticas, personagens com voz e até a possibilidade de usar os Chocobo e uma aeronave para se deslocar. Final Fantasy Resonance também presta tributo a todos os jogos da série Final Fantasy principal com "visões" recrutáveis na forma de personagens clássicas como o Cloud, a Terra e o Clive, que se podem juntar às batalhas e usar habilidades especiais. Final Fantasy Resonance chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 22 de outubro.

: Esta aventura Final Fantasy totalmente nova em HD-2D representa a estreia deste estilo gráfico na série, contando com as batalhas por turnos características destes jogos. O jogo conta com um sistema de batalhas estratégicas, uma história e cutscenes dramáticas, personagens com voz e até a possibilidade de usar os Chocobo e uma aeronave para se deslocar. Final Fantasy Resonance também presta tributo a todos os jogos da série Final Fantasy principal com "visões" recrutáveis na forma de personagens clássicas como o Cloud, a Terra e o Clive, que se podem juntar às batalhas e usar habilidades especiais. Final Fantasy Resonance chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 22 de outubro. Jujutsu Kaisen Rumble: Survivaton: Dos criadores de Vampire Survivors chega um jogo de ação battle royale que decorre no mundo da série de anime popular. Os jogadores terão de enfrentar vagas de espíritos amaldiçoados enquanto competem contra até sete rivais em partidas multijogadores online de alta intensidade. Escolha entre mais de 20 personagens jogáveis do universo Jujutsu Kaisen e use controlos simples baseados no movimento com ataque automáticos, em que o sucesso dependerá da sua capacidade de posicionamento estratégico e do seu timing. Os jogadores ganharão pontos ao derrotarem inimigos, terão a possibilidade de acrescentar regras ao jogo a cada 100 pontos e competirão pelo lugar cimeiro em classificações dinâmicas. A experiência culmina com uma batalha final entre os dois jogadores com melhor desempenho. Jujutsu Kaisen Rumble: survivaton chega à Nintendo Switch 2 em 2026.

Pikuniku 2 : A nova estranha aventura de exploração de quebra-cabeças em 3D Pikuniku 2 promete oferecer uma experiência recheada de encanto. Vagueie, resolva e converse num mundo encantador e colorido onde nem tudo é tão feliz quanto parece. Pelo caminho, encontrará muitas personagens estranhas, cada uma com a sua história por contar. Os seus relatos épicos incluem frutas gigantes, rãs robóticas maléficas e uma batata superpoderosa. Pikuniku 2 chega à Nintendo Switch 2 em 2027.

: A nova estranha aventura de exploração de quebra-cabeças em 3D Pikuniku 2 promete oferecer uma experiência recheada de encanto. Vagueie, resolva e converse num mundo encantador e colorido onde nem tudo é tão feliz quanto parece. Pelo caminho, encontrará muitas personagens estranhas, cada uma com a sua história por contar. Os seus relatos épicos incluem frutas gigantes, rãs robóticas maléficas e uma batata superpoderosa. Pikuniku 2 chega à Nintendo Switch 2 em 2027. Rayman Legends Retold : Trata-se de uma recriação arrojada do jogo de plataformas adorado, conta com imensos novos conteúdos e reviravoltas narrativas para a Nintendo Switch 2. Esta nova versão traz gráficos 3D deslumbrantes, e uma nova história imersiva que leva a um sexto reino misterioso e um vilão. Com cenas cinematográficas épica e com voz, uma banda sonora expandida e novos elementos de jogabilidade, poderá jogar a solo ou com até mais três jogadores no modo de cooperação enquanto salta, esmurra e plana neste jogo de ação a alta velocidade. Também pode desfrutar de uma nova versão do modo multijogadores Kung Foot através do GameShare localmente e online, entre outros conteúdos. Rayman Legends Retold chega à Nintendo Switch 2 a 1 de outubro.

: Trata-se de uma recriação arrojada do jogo de plataformas adorado, conta com imensos novos conteúdos e reviravoltas narrativas para a Nintendo Switch 2. Esta nova versão traz gráficos 3D deslumbrantes, e uma nova história imersiva que leva a um sexto reino misterioso e um vilão. Com cenas cinematográficas épica e com voz, uma banda sonora expandida e novos elementos de jogabilidade, poderá jogar a solo ou com até mais três jogadores no modo de cooperação enquanto salta, esmurra e plana neste jogo de ação a alta velocidade. Também pode desfrutar de uma nova versão do modo multijogadores Kung Foot através do GameShare localmente e online, entre outros conteúdos. Rayman Legends Retold chega à Nintendo Switch 2 a 1 de outubro. Ninjala 2: The Uncharted Planet : A ação com Ninja Gum de Ninjala está de volta, agora em mundo aberto pela primeira vez na série. Ninjala 2: The Uncharted Planet é o primeiro capítulo de uma saga de duas partes em que o protagonista se encontra num mundo desconhecido após quebrar um selo proibido. Aventure-se por cenários vastos numa missão para regressar à Terra. Domine várias ações Ninja Gum como Gum Boost, Gum Balloon e um novo Gum Hook para percorrer o planeta a alta velocidade e consiga vitórias "IPPON" sobre os inimigos com armas como katanas, martelos e mísseis. Até quatro jogadores podem jogar no modo de cooperação e enfrentar inimigos enormes e intimidantes localmente ou online. Ninjala 2: The Uncharted Planet chega em exclusivo à Nintendo Switch 2 na primavera de 2027.

: A ação com Ninja Gum de Ninjala está de volta, agora em mundo aberto pela primeira vez na série. Ninjala 2: The Uncharted Planet é o primeiro capítulo de uma saga de duas partes em que o protagonista se encontra num mundo desconhecido após quebrar um selo proibido. Aventure-se por cenários vastos numa missão para regressar à Terra. Domine várias ações Ninja Gum como Gum Boost, Gum Balloon e um novo Gum Hook para percorrer o planeta a alta velocidade e consiga vitórias "IPPON" sobre os inimigos com armas como katanas, martelos e mísseis. Até quatro jogadores podem jogar no modo de cooperação e enfrentar inimigos enormes e intimidantes localmente ou online. Ninjala 2: The Uncharted Planet chega em exclusivo à Nintendo Switch 2 na primavera de 2027. Lies of P: Complete Edition: Descubra toda a jornada da marioneta do Geppetto neste jogo soulslike otimizado para a Nintendo Switch 2. Nesta história, os jogadores encontrar-se-ão presos numa teia de mentiras num mundo com monstros imagináveis e figuras sinistras. Num mundo construído à volta das mentiras, as suas decisões determinam a sua humanidade e as escolhas efetuadas no passado têm consequências no presente. Quer esteja a confortar uma alma desesperada ou em busca de vingança com o Legendary Stalker, cada ação molda a narrativa, levando a vários finais únicos que definem o futuro da série. A coleção também inclui a assombrosa prequela Lies of P: Overture juntamente com o jogo base. Lies of P: Complete Edition chega à Nintendo Switch 2 a 6 de agosto. O jogo fica disponível para pré-aquisição ainda hoje.

ONE PIECE: Grand Gourmet : Parta para uma aventura culinária em ONE PIECE: Grand Gourmet, um jogo casual de simulação de gestão de um restaurante que decorre no mundo da série ONE PIECE. Comece com um pequeno barco flutuante e trabalhe juntamente com os Piratas dos Chapéus de Palha para cozinhar novos pratos, reunir ingredientes e fazer crescer o seu restaurante até se tornar o melhor em todos os mares. Com a ajuda das habilidades Devil Fruit e os controlos de rato dos Joy-Con 2, crie pratos irresistíveis para heróis adorados e piratas infames, criando interações inesperadas nunca vistas no anime ou na manga. Com mais de 400 personagens da série ONE PIECE, cada serviço traz novas surpresas e momentos calorosos para os fãs. ONE PIECE: Grand Gourmet chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 23 de outubro.

: Parta para uma aventura culinária em ONE PIECE: Grand Gourmet, um jogo casual de simulação de gestão de um restaurante que decorre no mundo da série ONE PIECE. Comece com um pequeno barco flutuante e trabalhe juntamente com os Piratas dos Chapéus de Palha para cozinhar novos pratos, reunir ingredientes e fazer crescer o seu restaurante até se tornar o melhor em todos os mares. Com a ajuda das habilidades Devil Fruit e os controlos de rato dos Joy-Con 2, crie pratos irresistíveis para heróis adorados e piratas infames, criando interações inesperadas nunca vistas no anime ou na manga. Com mais de 400 personagens da série ONE PIECE, cada serviço traz novas surpresas e momentos calorosos para os fãs. ONE PIECE: Grand Gourmet chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 23 de outubro. Hello Kitty Party Land : Una-se a personagens icónicas da Sanrio num jogo party centrado numa jogabilidade acessível e competitiva. Centrado em experiências a solo, locais e multijogadores locais e online, este título oferece uma mistura encantadora de minijogos, personalização e progressão ao estilo dos‑jogos de tabuleiro. Hello Kitty Party Land conta com 140 personagens da Sanrio, com 16 dos parceiros mais adorados disponíveis para acompanhar os jogadores numa grande variedade de atividades. Os jogadores podem competir em mais de 40 minijogos inspirados nas personagens, criar avatares personalizados e mais. Hello Kitty Party Land chega em exclusivo à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 29 de outubro.

: Una-se a personagens icónicas da Sanrio num jogo party centrado numa jogabilidade acessível e competitiva. Centrado em experiências a solo, locais e multijogadores locais e online, este título oferece uma mistura encantadora de minijogos, personalização e progressão ao estilo dos‑jogos de tabuleiro. Hello Kitty Party Land conta com 140 personagens da Sanrio, com 16 dos parceiros mais adorados disponíveis para acompanhar os jogadores numa grande variedade de atividades. Os jogadores podem competir em mais de 40 minijogos inspirados nas personagens, criar avatares personalizados e mais. Hello Kitty Party Land chega em exclusivo à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch a 29 de outubro. Muramasa: Revenant Blades : A gloriosa série JRPG de ação em 2D está de volta com batalhas com espadas responsivas num mundo japonês mítico. Escolha entre seis protagonistas e corte todos os inimigos num ambiente deslumbrante totalmente imerso na tradição japonesa. O jogo conta com vozes em inglês, novos modos de jogo, arte deslumbrante em 4K, locais recriados, compatibilidade com mais línguas e mais. Muramasa: Revenant Blades chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch no início de 2027.

: A gloriosa série JRPG de ação em 2D está de volta com batalhas com espadas responsivas num mundo japonês mítico. Escolha entre seis protagonistas e corte todos os inimigos num ambiente deslumbrante totalmente imerso na tradição japonesa. O jogo conta com vozes em inglês, novos modos de jogo, arte deslumbrante em 4K, locais recriados, compatibilidade com mais línguas e mais. Muramasa: Revenant Blades chega à Nintendo Switch 2 e à Nintendo Switch no início de 2027. Metaphor: ReFantazio: Entre no torneio pelo trono e lute pelo futuro na próxima evolução dos RPG de fantasia. Controle o seu destino, enfrente os seus medos e desperte poderes "Archetype" mágicos que se encontram adormecidos no seu coração. Forme equipa com um elenco de personagens interessantes e embarque numa jornada imersiva que promete entregar horas de exploração, sistemas de combate únicos com uma mistura de batalhas dinâmicas por turnos e em tempo real e mais. Metaphor: ReFantazio chega à Nintendo Switch 2 a 12 de novembro.

Stellar Blade: Vista a pele da EVE, uma guerreira de elite enviada para recuperar a Terra do controlo de forças misteriosas. Experiencie combates intensos e uma narrativa complexa enquanto desvenda os mistérios da decadência da Terra num mundo de ficção científica imersivo. Stellar Blade conta com uma mistura de narrativa e jogabilidade cinemáticas e oferece uma progressão profunda das personagens com habilidades e equipamentos customizáveis, dos quais precisará durante os seus confrontos com bosses épicos. Os jogadores poderão ainda desfrutar da compatibilidade com os controlos por movimento dos Joy-Con 2 nas atividades, o que proporciona uma camada adicional de imersão nos momentos fora dos combates. Stellar Blade chega à Nintendo Switch 2 em 2026.

Vista a pele da EVE, uma guerreira de elite enviada para recuperar a Terra do controlo de forças misteriosas. Experiencie combates intensos e uma narrativa complexa enquanto desvenda os mistérios da decadência da Terra num mundo de ficção científica imersivo. Stellar Blade conta com uma mistura de narrativa e jogabilidade cinemáticas e oferece uma progressão profunda das personagens com habilidades e equipamentos customizáveis, dos quais precisará durante os seus confrontos com bosses épicos. Os jogadores poderão ainda desfrutar da compatibilidade com os controlos por movimento dos Joy-Con 2 nas atividades, o que proporciona uma camada adicional de imersão nos momentos fora dos combates. Stellar Blade chega à Nintendo Switch 2 em 2026. RuneScape: Dragonwilds : Nesta aventura de sobrevivência e criação em mundo, explore os mistérios de Ashenfall entre as ruínas de civilizações esquecidas. Crie equipamentos, lute para sobreviver e evolua habilidades que desbloqueiam novos feitiços poderosos. À medida que o seu poder cresce, poderá explorar cada vez mais novas regiões num mundo diverso, bem como moldar Ashenfall à sua volta enquanto constrói o seu refúgio, cultiva a sua quinta e personaliza a sua casa. Ligue-se aos seus amigos via GameChat e aventure-se com até quatro jogadores enquanto forjam as vossas lendas juntos. Terá de dominar a sobrevivência e desvendar segredos antigos para aspirar a desafiar a feroz rainha dos dragões Kuldra. RuneScape: Dragonwilds chega à Nintendo Switch 2 a 15 de setembro.

: Nesta aventura de sobrevivência e criação em mundo, explore os mistérios de Ashenfall entre as ruínas de civilizações esquecidas. Crie equipamentos, lute para sobreviver e evolua habilidades que desbloqueiam novos feitiços poderosos. À medida que o seu poder cresce, poderá explorar cada vez mais novas regiões num mundo diverso, bem como moldar Ashenfall à sua volta enquanto constrói o seu refúgio, cultiva a sua quinta e personaliza a sua casa. Ligue-se aos seus amigos via GameChat e aventure-se com até quatro jogadores enquanto forjam as vossas lendas juntos. Terá de dominar a sobrevivência e desvendar segredos antigos para aspirar a desafiar a feroz rainha dos dragões Kuldra. RuneScape: Dragonwilds chega à Nintendo Switch 2 a 15 de setembro. Lords of the Fallen II: Neste RPG sombrio de ação e fantasia, percorra um reino vasto devastado pela guerra que se está a desmoronar e a linha que separa os vivos e os mortos começa a desvanecer. Enquanto portadores da lanterna Umbral, poderá visitar os reinos dos vivos e dos mortos, cada um com os seus próprios caminhos, tesouros e criaturas aterradoras. Desde cidadelas iluminadas pelo luar a templos devastados pela passagem do tempo, cada passo em frente poderá ser o último. Seja com recurso ao ferro ou a feitiços, em combates corpo a corpo ou à distância, experimente todos os recursos ao seu dispor para ultrapassar confrontos com inimigos únicos antes de efetuar uma execução arrebatadora. Lords of the Fallen II chega à Nintendo Switch 2 no outono.

Final Fantasy XIV Online: O MMORPG épico em constante evolução cria o cenário em que os jogadores se tornarão guerreiros da luz na Nintendo Switch 2 com uma subscrição do jogo quando o acesso antecipado começar em agosto.

O MMORPG épico em constante evolução cria o cenário em que os jogadores se tornarão guerreiros da luz na Nintendo Switch 2 com uma subscrição do jogo quando o acesso antecipado começar em agosto. Tales of Eternia Remastered: A sua banda de heróis viajará por cidades, campos e masmorras numa corrida para evitar um desastre que poderia destruir dois mundos interligados. Disponível para a Nintendo Switch 2 e a Nintendo Switch a 16 de outubro.

A sua banda de heróis viajará por cidades, campos e masmorras numa corrida para evitar um desastre que poderia destruir dois mundos interligados. Disponível para a Nintendo Switch 2 e a Nintendo Switch a 16 de outubro. Atelier Karia: The Night Kingdom & The Guide of Memories : O RPG centrado em alquimia proporciona uma experiência de campo aberto que permite aos jogadores moverem-se livremente entre mundos enquanto desvendam mistérios. Disponível para a Nintendo Switch 2 no início de 2027.

: O RPG centrado em alquimia proporciona uma experiência de campo aberto que permite aos jogadores moverem-se livremente entre mundos enquanto desvendam mistérios. Disponível para a Nintendo Switch 2 no início de 2027. Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration : Embarque na aventura mais perigosa da Lara para desvendar os mistérios do passado. Inclui o jogo base e todos os conteúdos do Season Pass, bem como um modo de cooperação online, skins clássicas para a Lara e mais. Disponível para a Nintendo Switch 2 ainda hoje.

: Embarque na aventura mais perigosa da Lara para desvendar os mistérios do passado. Inclui o jogo base e todos os conteúdos do Season Pass, bem como um modo de cooperação online, skins clássicas para a Lara e mais. Disponível para a Nintendo Switch 2 ainda hoje. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2: Infiltre-se e ludibrie inimigos em Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker. Disponível para a Nintendo Switch 2 e a Nintendo Switch a 27 de agosto. Já disponível para pré-aquisição.

Infiltre-se e ludibrie inimigos em Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots e Metal Gear Solid: Peace Walker. Disponível para a Nintendo Switch 2 e a Nintendo Switch a 27 de agosto. Já disponível para pré-aquisição. SnowRunner: Conclua missões em ambientes abertos extremos a bordo de veículos todo-o-terreno potentes. Disponível para a Nintendo Switch 2 ainda hoje.

Observer: System Redux : Os jogadores serão um Observer, uma ferramenta de opressão corporativa no mundo sombrio e futuro distópico de 2084. Disponível para a Nintendo Switch 2 a 18 de junho. Já disponível para pré-aquisição.

: Os jogadores serão um Observer, uma ferramenta de opressão corporativa no mundo sombrio e futuro distópico de 2084. Disponível para a Nintendo Switch 2 a 18 de junho. Já disponível para pré-aquisição. Warhammer 40,000: Space Marine 2 : Encarne a capacidade e brutalidade sobre-humanas de um Space Marine e trave os terrores da galáxia em batalhas épicas em planetas distantes. Disponível para a Nintendo Switch 2 no inverno.

: Encarne a capacidade e brutalidade sobre-humanas de um Space Marine e trave os terrores da galáxia em batalhas épicas em planetas distantes. Disponível para a Nintendo Switch 2 no inverno. DayZ Cool Edition : Um jogo sandbox de sobrevivência multijogadores que decorre num mundo pós-apocalíptico e oferece aos jogadores liberdade para explorar cenários vastos, onde encontros imprevisíveis e histórias moldadas pelos jogadores dão forma a cada aventura. Disponível para a Nintendo Switch 2 este ano.

: Um jogo sandbox de sobrevivência multijogadores que decorre num mundo pós-apocalíptico e oferece aos jogadores liberdade para explorar cenários vastos, onde encontros imprevisíveis e histórias moldadas pelos jogadores dão forma a cada aventura. Disponível para a Nintendo Switch 2 este ano. Everbloom : Um jogo de simulação aconchegante para um jogador ou multijogadores que decorre num mundo encantador, onde a curiosidade será a sua maior aliada. Experiencie um mundo vibrante onde pode semear pipocas, dar de comer doces a vacas para criar leite com chocolate e mais! Disponível para a Nintendo Switch 2 na primavera de 2027.

: Um jogo de simulação aconchegante para um jogador ou multijogadores que decorre num mundo encantador, onde a curiosidade será a sua maior aliada. Experiencie um mundo vibrante onde pode semear pipocas, dar de comer doces a vacas para criar leite com chocolate e mais! Disponível para a Nintendo Switch 2 na primavera de 2027. Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer – Nintendo Switch 2 Edition: Exercite-se com treinos personalizados, novas funcionalidades com o CameraPlay e um modo multijogadores local para quatro jogadores. Disponível para a Nintendo Switch 2 a 16 de julho.