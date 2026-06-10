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Claude Fable 5: foi lançada a ferramenta de IA da Anthropic considerada demasiado poderosa

· Inteligência Artificial 2 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Simão says:
    10 de Junho de 2026 às 20:16

    Lançam as coisas e depois dizem que a tecnologia deve ser o publico a travar isso.
    Vá-se lá entender.
    Tirem é isso fora se dizem que é tão perigoso

    Responder
  2. Zé Fonseca A. says:
    10 de Junho de 2026 às 21:15

    Já me entretive a passar em algum codebase, agora sim temos uma verdadeira AI.
    Cenas de segurança ele recusa fazer, na API bloqueia, se for com subscrição reverte para opus e continua a tarefa com o opus, mas há workarounds, não para reasoning mas para code patching.
    Agora é abusar para quem tiver tokens para alimentar a besta 🙂

    Responder

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