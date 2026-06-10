WhatsApp entrou no espírito do Mundial 2026 com novas funcionalidades. Conheça todas!

O maior torneio de futebol do planeta está a chegar e o WhatsApp não quis ficar de fora da festa. A aplicação de mensagens mais usada do mundo lançou um conjunto de novidades temáticas para acompanhar o Mundial 2026 diretamente nas conversas.

Com 48 seleções em campo e 104 jogos espalhados pelos Estados Unidos, México e Canadá, o Mundial 2026 é a edição mais ambiciosa de sempre do Campeonato do Mundo da FIFA.

A Meta aproveitou o momento para transformar o WhatsApp numa espécie de segunda bancada digital, onde os utilizadores podem comentar, celebrar e acompanhar tudo, sem sair da aplicação.

Basta ter a app atualizada para começar a usufruir de todas as novidades.

O emoji da bola ganhou nova vida

Uma das mudanças é a transformação do clássico emoji da bola de futebol.

Ao enviá-lo numa conversa individual ou de grupo, o tradicional design de pontos pretos dá agora lugar à Trionda, a bola oficial da competição, numa parceria com a adidas. Quando enviado sozinho, ativa uma animação.

Central de Futebol: resultados em direto sem sair do WhatsApp

A novidade mais relevante é, sem dúvida, a chamada Central de Futebol, acessível a partir do separador de Atualizações. Trata-se de um painel informativo completo que agrega em tempo real, segundo o WhatsApp:

Marcadores ao minuto e detalhes de cada golo;

ao minuto e detalhes de cada golo; Alinhamentos confirmadas, substituições e cartões;

confirmadas, substituições e cartões; Estatísticas de posse de bola e desempenho dos jogadores;

de posse de bola e desempenho dos jogadores; Acesso a canais de jornalistas e meios de comunicação especializados;

especializados; Canais oficiais das seleções nacionais, com conteúdos exclusivos como vídeos de treino e declarações.

Canais, stickers e efeitos para videochamadas

O WhatsApp foi mais além e adicionou ferramentas de expressão para animar as conversas durante os jogos:

Novo pack de stickers temático de futebol , ideal para reagir a golos, grandes defesas ou decisões polémicas do árbitro;

, ideal para reagir a golos, grandes defesas ou decisões polémicas do árbitro; Efeitos especiais para videochamadas em grupo , para quem quer ver os jogos com amigos à distância;

, para quem quer ver os jogos com amigos à distância; Os canais podem fazer publicações nos Estados: os canais seguidos podem agora aparecer ao lado dos estados normais dos contactos.

Meta AI do WhatsApp como assistente de bolso para o Mundial

Para respostas rápidas, o assistente de Inteligência Artificial do WhatsApp, o Meta AI com tecnologia Muse Spark, também entrou em modo Mundial.

Por via dele, é possível consultar classificações atualizadas, estatísticas de jogadores, encontrar os melhores locais para ver o próximo jogo, e até definir lembretes para os jogos.

Além disso, a IA permite criar imagens personalizadas para usar como fundo de conversa ou foto de perfil, com ambientes de estádio ou nas cores da seleção favorita.

Disponibilização gradual

A implementação está a ser feita de forma faseada, pelo que alguns utilizadores podem ainda não ter acesso a todas as opções.

Segundo a Meta, a cobertura mantém-se ativa até ao dia da grande final, no MetLife Stadium.