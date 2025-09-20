Huntian: StarTrace, uma segunda hipótese para a Humanidade

Encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios INSIGNE, o jogo Huntian: StarTrace. Trata-se de um titulo de ficção cientifica que incumbe o jogador de reconstruir a Humanidade. Venham saber mais...

E se a Humanidade quase desaparecesse e apenas ficássemos nós para a salvar da extinção completa? O tema não é virgem e tem vindo a ser o ponto de partida para muitos jogos ao longo dos anos.

Huntian: StarTrace pega precisamente nesse tema e convida os jogadores a salvar o ser humano da extinção.

Com a sua ação a decorrer num mundo alienígena aberto à exploração, Huntian: StarTrace trata-se na sua essência a um titulo de sobrevivência e construção.

Após uma aterragem forçada num planeta distante e completamente desconhecido, o jogador terá de meter mãos à obra e fazer tudo o que puder para se salvar e à própria Humanidade.

Para isso terá de explorar o planeta e pelo caminho descobrir os vários e estranhos ecossistemas existentes. De áreas selvagens a vales e florestas estranhas e lagos misteriosos, o Universo está à disposição do jogador para ser desvendado.

Com uma vida selvagem perigosa, o jogador terá de saber quais as espécies que merecem a pena ser domadas e quais as que é melhor deixar sossegadas.

Também o cultivo de plantas e flores alienígenas fará parte do quotidiano assim como transformar o meio ambiente circundante para se tornar mais confortável para o ser humano e permitir a construção de um novo lar para a Humanidade.

Contudo, esse planeta talvez não seja assim tão desconhecido no decorrer da exploração deste estranho e enigmático planeta, poderão ser encontrados vestígios de civilizações humanoides perdidas no tempo.

Huntian: StarTrace será lançado para PC em 2026 ainda sem data concreta.