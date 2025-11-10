Se acham que está frio lá fora, então não gostarão de Permafrost

Está quase a chegar um jogo que promete arrefecer ainda mais a temperatura: Permafrost. Um jogo dos estúdios SpaceRocket Games que introduz novamente o tema da sobrevivência num clima de frio permanente. Venham ver...

Os estúdios SpaceRocket Games anunciaram recentemente que o seu próximo jogo, Permafrost, será lançado em Acesso Antecipado em fevereiro do próximo ano.

Um jogo que conta uma história de uma nova Era Glacial e da luta pela sobrevivência da raça humana contra o frio galopante.

Em Permafrost, todo o planeta encontra-se coberto de gelo e neve numa nova Era Glacial. Enquanto a humanidade tenta superar os vários obstáculos que lhe surgem pela frente e muitas vezes aparentemente intransponíveis, outros perigos surgem e que colocam em dúvida a sobrevivência da sociedade.

Numa altura de calamidade na qual os esforços deveriam estar todos apontados para a sobrevivência da raça humana, outro perigo se ergue: facções rivais que lutam pela sua supremacia.

Por outro lado, as linhas de comunicação como as conhecemos deixaram de existir pelo que a tarefa do jogador será hercúlea. Será o jogador capaz de reconstruir a sociedade, enquanto explora o passado e tenta sobreviver num mundo eternamente congelado?

"Sabemos que os fãs de ação e sobrevivência estão ansiosos para finalmente experimentar o frio cortante do inferno branco que Permafrost representa. Mas, para que melhor percebam o que significa lutar pela vida diariamente num mundo onde as probabilidades estão todas contra vocês, precisamos de um pouco mais de tempo para nos prepararmos."

A missão em Permafrost é simples: sobreviver ao cataclismo que congelou a toda a Terra. O jogo vai levar os jogadores a explorar um vasto mundo aberto, totalmente soterrado sob o gelo e enfrentar as condições climáticas extremas, fome e exaustão numa terra na qual o próprio frio é o inimigo mais mortal. Caçar animais selvagens que não são abundantes, armar armadilhas e recolher todos os recursos que conseguir encontrar, são parte das necessidades que urgem, na tentativa de fazer com que a colónia sobreviva.

O jogador terá de recolher recursos, fabricar ferramentas e utensílios vitais para a sobrevivência, além de construir abrigos ou aldeamentos para resistir às nevascas e ao frio implacável que assola o planeta. No meio da aventura os jogadores irão explorar territórios congelados que testarão a resistência e habilidades de sobrevivência ao limite, com zonas frias, e descobrindo recursos valiosos e itens raros, podendo mesmo encontrar estruturas abandonadas que poderão ser recuperadas e restauradas.

Os mapas são diversificados, existindo desde cidades abandonadas, florestas soterradas, cavernas ou acampamentos repletos de segredos no meio da natureza selvagem. Existe ainda a possibilidade de aceder a tecnologias perdidas, através das quais o jogador compreenderá um pouco mais sobre os mistérios deste novo mundo.

Permafrost poderá ser jogado sozinho ou num modo cooperativo online (com até 4 sobreviventes) num vasto mundo aberto à exploração impiedoso e que lançará tudo contra as suas sobrevivências. Os jogadores terão de explorar, apoiarem-se e sobreviverem em conjunto, criando laços que resistirão à tempestade.

Como curiosidade, existe um parceiro na nossa aventura. Um cão resgatado torna-se no nosso principal parceiro e também numa fonte de alerta. Com os seus sentidos aguçados e uma lealdade inabalável, este nosso companheiro canino ajudar-nos-á a detectar perigos, podendo ainda ajudar a carregar carga ou mesmo farejar tesouros enterrados.

Permafrost estará disponível para PC em Acesso Antecipado em 2026.