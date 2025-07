Atores portugueses de Death Stranding 2: On the Beach analisam o jogo

Death Stranding 2: On the Beach, o sucessor do sucesso da Kojima Productions dde 2019, Death Stranding, foi lançado este ano. Trata-se de uma aventura misteriosa e meditativa, que não deixa ninguém indiferente, incluindo os atores portugueses que deram voz aos seus personagens. Venham ver...

Um dos jogos em maior destaque desta primeira metade de 2025 é precisamente, Death Stranding 2: On the Beach. Trata-se da sequela de Death Stranding, lançado em 2019 e que foi, novamente, escrito, produzido e dirigido por Hideo Kojima.

Os atores portugueses Diogo Morgado e Pêpê Rapazote deram voz ao jogo e recentemente, foram convidados a explorar os seus sentimentos e emoções que essas interpretações lhes fizeram surgir.

Numa entrevista exclusiva para a Playstation, os dois atores exploram o universo de Death Stranding 2: On the Beach.

O vídeo leva-nos a uma viagem que reflete a singularidade do universo criado por Hideo Kojima, abordando temas como a solidão, o sentido de missão e a filosofia por detrás do jogo. Pêpê Rapazote revela como foi interpretar Sam Porter, a evolução da personagem entre o primeiro e o segundo título, e o desafio de transmitir emoções num jogo que se distancia da ação tradicional para focar na ligação entre pessoas.

Entre curiosidades e reflexões, o ator fala também sobre a mensagem atual do jogo, que convida a refletir sobre a importância das conexões humanas e o bom senso numa sociedade cada vez mais polarizada.

Death Stranding 2: On the Beach já está disponível, exclusivamente para a PlayStation 5.