BYD Yangwang U8L: o SUV elétrico com ouro de 24 quilates e tecnologia futurista

Há não muito tempo, os mercados ocidentais desdenhavam subtilmente dos carros chineses, considerando-os alternativas baratas. Pois bem, como os tempos mudaram. Quer se goste ou não, a China está a produzir alguns dos automóveis mais avançados do mundo neste momento. E estes SUV elétrico da BYD, o Yangwang U8L, é um luxo.

O novo luxo vindo da China

Este é da marca Yangwang da BYD. A mesma empresa que apresentou um hipercarro autónomo capaz de saltar no ar e rodar sobre si próprio.

Este também vem equipado com tecnologia para rodar 360 graus no mesmo ponto e deslocar-se na diagonal em modo “crab walking”, tudo graças à plataforma proprietária e4 (vetorização de binário independente com quatro motores) e ao sistema inteligente de controlo hidráulico da carroçaria DiSus-P.

Mas o truque mais impressionante, que experienciamos num rio na China, é a flutuação de emergência na água, para o caso de o seu iate alguma vez falhar.

A marca Yangwang e a tecnologia e4

Diga olá ao SUV elétrico U8L, um carro que faz um Escalade parecer um táxi de Nova Iorque. O SUV foi revelado pela primeira vez no Salão Automóvel de Xangai 2023 na configuração U8.

O que agora se vê é a versão seguinte, designada U8L, que recebe várias melhorias em relação ao modelo base, dando-lhe uma vantagem ainda mais premium.

Primeiro de tudo… sim, vem com ouro de 24 quilates. E mesmo estando limitado apenas aos emblemas do U8L, pode ter de o guardar bem fechado na garagem para o manter longe dos olhares cobiçosos dos ladrões.

Dimensões, potência e desempenho

Recebe uma distância entre eixos longa de 3.250 mm e dimensões mais largas, altas e compridas do que o U8, medindo 2.049 mm, 1.921 mm e 5.400 mm, respetivamente.

Este aumento no comprimento e na distância entre eixos oferece o espaço necessário para adicionar uma nova terceira fila de assentos, sobre a plataforma e4 da BYD que aloja quatro motores elétricos. Que, a propósito, produzem uma potência combinada de 1.180 cavalos (880 kW) e 1.280 Nm de binário máximo.

Como soa uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos para um SUV deste tamanho? Para colocar em perspetiva, o luxuoso Rolls-Royce Cullinan demora cerca de 4,5 segundos, enquanto o Mercedes-Maybach GLS600 leva 4,7 segundos a ir dos 0 aos 100 km/h. Bastante impressionante.

Mas estes números de desempenho são apenas a ponta do icebergue. É a tecnologia a bordo que assume o protagonismo. Inclui a forma mais sofisticada do sistema de controlo de carroçaria DiSus-P da BYD, que ajuda a oferecer conforto e estabilidade excecionais em qualquer superfície.

Tecnologia de ponta e sistemas inteligentes

Há também o que a BYD chama de “God’s Eye A”, o seu ADAS mais avançado, que disponibiliza funcionalidades como Navegação em Autoestrada e Urbana com Autopilot (NOA), estacionamento automatizado, estacionamento remoto e o sistema próprio de estacionamento da BYD com configuração de três LiDARs.

A sua bateria pode ser carregada rapidamente de 30% a 80% em apenas 13,5 minutos. Mas há uma limitação: a sua autonomia totalmente elétrica em ciclo CLTC é de apenas 200 km devido ao tamanho.

Felizmente, o U8L possui um extensor de autonomia híbrido, que aumenta a sua autonomia total para 1.160 km. Um motor turbo de 2,0 litros, quatro motores elétricos e uma bateria de 55,53 kWh compõem este sistema híbrido.

No exterior, o U8L assenta em novas jantes forjadas em liga leve de 23 polegadas e oito furos, concebidas para reduzir o arrasto aerodinâmico, mantendo um aspeto luxuoso.

A porta traseira elétrica apresenta um design dividido verticalmente, que requer menos espaço para abrir a secção superior. A secção inferior, por sua vez, pode ser usada como assento quando se acampa ou observa as estrelas, suportando o peso de dois adultos (até 200 kg).

O SUV recebe uma belíssima pintura bicolor “Obsidian Black/Sunstone Gold”. Os emblemas em ouro 24K podem ainda ser complementados com o emblema no volante, se houver algum dinheiro extra disponível.

Design premium e preço elevado

A propósito, o U8L foi oficialmente lançado na China na semana passada, numa única versão “Dingshi Edition”, com preço inicial de 1,28 milhões de RMB (cerca de 166.400 euros). Isso faz dele um dos carros mais caros alguma vez produzidos na China.

Mas quando o rival é um Maybach GLS600 de 270 mil euros ou um Rolls-Royce Cullinan de 600 mil euros, este BYD/Yangwang até pode parecer melhor negócio, considerando tudo o que oferece. Já um lançamento na Europa, por agora, parece improvável. Uma pena.