Este é o maior inimigo dos carros elétricos, segundo a Rivian. Não, não são os políticos…

No ocidente, a implementação de carros elétricos não está a correr de "vento em popa", com o crescimento a ser paulatino. Entre os muitos entraves que já lhes foram apontados, há um que se destaca, na opinião da Rivian; e não são os governantes e as suas políticas.

Apesar de haver mercados onde os carros elétricos estão a singrar, como a China, na maioria dos países ocidentais o cenário não lhes é tão favorável.

De facto, embora se vendam mais carros, a implementação da mobilidade elétrica não tem sido fácil, pelo ceticismo dos clientes e dos políticos. De recordar que o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump decidiu acabar com os incentivos à compra de carros elétricos.

Fabricantes tradicionais prejudicarão os elétricos "nos bastidores"

Embora haja outros entraves, para RJ Scaringe, diretor-executivo da Rivian, as fabricantes tradicionais são o verdadeiro problema dos carros elétricos.

Na perspetiva do diretor-executivo, citada pela imprensa, apesar de publicamente se mostrarem a favor dos modelos movidos a bateria, tentam prejudicá-los, nos bastidores.

Exemplo disso, segundo disse, será a pressão da General Motors para impedir que a Califórnia estabeleça os seus próprios limites de emissões.

Basicamente, estamos numa ilha a lutar contra todas as outras fabricantes. Elas nunca diriam isto publicamente, porque publicamente são a favor dos veículos elétricos, mas os maiores adversários da eletrificação são as grandes fabricantes. É por isso que lutamos arduamente. É muito frustrante ver as empresas falarem com dois pesos e duas medidas quando dizem ser a favor da eletrificação, mas simplesmente ignoram as políticas.

Segundo RJ Scaringe da Rivian, essas fabricantes "são totalmente contra os veículos elétricos" e esse jogo prejudica a indústria, no geral.