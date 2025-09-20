Foi dos primeiros a ter um iPhone 17 Pro? Primeiros relatos preocupam

Mal acabado de chegar às lojas, o iPhone 17 Pro está a dar que falar pelas piores razões. Vários utilizadores apontam a fragilidade da sua caixa, com alguns modelos de demonstração a apresentarem riscos ou lascas após apenas algumas horas de utilização.

Scratchgate já começa a ter seguidores nas redes sociais

O lançamento de um novo iPhone é sempre acompanhado por uma avalanche de reações, e o iPhone 17 Pro não foge a essa tradição.

Batizado de "scratchgate" nas redes sociais, o fenómeno põe em causa a resistência da nova geração de smartphones, apesar de ter sido destacada pela Apple durante a sua apresentação de setembro.

As primeiras imagens publicadas mostram unidades de demonstração já danificadas, levantando questões sobre a durabilidade do novo alumínio usado em substituição do titânio e da traseira em Ceramic Shield, uma estreia para a gama iPhone.

iPhones de exposição bastante danificados após apenas 24 horas

Os primeiros alertas vieram da China, onde fotos divulgadas no Weibo mostravam iPhones 17 Pro riscados apenas 24 horas depois de chegarem às lojas.

Nos Estados Unidos e na Europa, a situação é idêntica: modelos de demonstração em Apple Stores apresentam riscos evidentes, por vezes até lascas de tinta, sobretudo nas versões azul-escuro e preto. O problema parece repetir-se também no iPhone Air.

Relatos indicam que o simples contacto com um carregador MagSafe pode deixar uma marca circular na traseira. O que poderia parecer casos isolados parece afinal afetar várias lojas no mundo, com registos e testemunhos em vários países por esta Europa fora.

Algumas imagens partilhadas online mostram ainda cantos danificados ou pequenas fissuras no chassis de alumínio, reforçando a ideia de que o acabamento é mais vulnerável do que o previsto, pelo menos nestes modelos de demonstração enviados para as lojas da marca.

Um novo "gate" para a Apple, que já passou por outros

A Apple tinha insistido, no seu keynote, na robustez do iPhone 17 Pro, muito superior à dos modelos anteriores, garantindo que o alumínio escolhido oferecia leveza, solidez e melhor gestão térmica.

O contraste é ainda maior porque o iPhone 16 Pro, com chassis em titânio, tinha sido elogiado pela sua resistência.

Recorde-se também que, embora os compradores dos novos iPhone sejam geralmente bastante cuidadosos, os simples visitantes nas Apple Stores são menos delicados e não hesitam em maltratar os smartphones durante a sua manipulação.

Esta polémica faz lembrar outros episódios célebres: o iPhone 5 e as suas arestas rapidamente gastas, o iPhone 7 "jet black" extremamente sensível a riscos, ou ainda o "bendgate" do iPhone 6.

Em cada um desses casos, a imagem da marca sofreu durante algumas semanas, embora a polémica tenha sempre acabado por desaparecer.

Se continua à espera do seu iPhone 17, ou se já recebeu o seu exemplar, recomendamos prudência e que proteja o seu precioso com uma capa para evitar danos acidentais. Sim, o modelo Laranja é muito bonito, mas ficará ainda melhor sem alguns riscos desagradáveis.