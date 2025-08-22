LEGO Party já tem data! Que comecem as festividades

Eis que o regresso do LEGO aos videojogos já tem data marcada. A equipa de desenvolvimento SMG Studio em sintonia com a LEGO Group anunciaram recentemente a data de lançamento oficial de LEGO Party. Venham saber quando é...

LEGO Party marca o regresso da marca LEGO aos videojogos num titulo novo repleto e cor, diversão e boa disposição. O jogo, a ser lançado este ano, recebeu recentemente a sua data de lançamento oficial.

A equipa de desenvolvimento SMG Studio e os LEGO Group anunciaram recentemente que este divertido party game multiplayer, LEGO Party, será lançado a 30 de setembro deste ano, para PC, Xbox Series X, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Como bónus de participação antecipada, cada pré-venda incluirá cinco minifiguras digitais exclusivas de LEGO, como a Candy Cheerleader ou o Shark Singer.

O trailer mais recente e LEGO Party destaca precisamente os novos e entusiasmantes recursos que aguardam os jogadores, incluindo mais de um zilhão de combinações de personalização das mini figuras, incríveis Zonas de Desafio temáticas de LEGO, 60 minijogos repletos de ação e muito mais, tudo numa demanda para recolher o maior número de LEGO Golden Bricks possível.

“Estamos super felizes por anunciar que os jogadores não precisam de esperar muito mais tempo para poder experimentar toda a diversão e boa disposição de LEGO Party”, referiu Evan Icenbice, Produtor Executivo da Fictions. “Este jogo capta o espírito lúdico e a criatividade que caracterizam o Grupo LEGO, numa nova experiência em formato multijogador. Mal podemos esperar para ver jogadores de todas as idades juntarem-se para aproveitar o jogo quando ele for lançado a 30 de setembro.”

LEGO Party é um jogo de pura festa e divertimento, para até 4 jogadores, com uma dinâmica diferente. Os jogadores podem competir com os seus amigos em insanas Zonas de Desafio e participar em mais de 60 minijogos hilariantes com a temáticas dos seus conjuntos LEGO favoritos, como LEGO Pirates, LEGO Space, LEGO NINJAGO e muito mais.

Com vários modos de jogo e toneladas de mini figuras para desbloquear, o jogador terá à sua disposição todos os blocos para montar a festa definitiva. Poderá ainda desafiar jogadores de todo o Mundo, personalizar o seu personagem e competir numa tremenda variedade de minijogos incríveis para conseguir adquirir ainda mais Blocos Dourados possível! No entanto, é necessário ter cuidado, pois monstros, armadilhas e perus assados voadores (??) apresentar-se-ão no seu caminho para o evitar.

