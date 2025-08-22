Mais de 10.000 mAh de bateria: será este o smartphone de sonho dos utilizadores?

A bateria é uma das maiores dores dos utilizadores, que procuram não apenas dispositivos potentes e com boas câmaras, mas com autonomias consideráveis - não fosse o smartphone indispensável para muitos. Entretanto, pelas informações recentes, estará a realme a preparar o telemóvel de sonho dos utilizadores?

Há uns meses, em maio, a realme mostrou um protótipo de smartphone com uma bateria de 10.000 mAh, além de apenas 8,5 mm de espessura e 215 g.

Agora, a empresa chinesa parece estar pronta para anunciar um dispositivo com uma bateria ainda maior!

Por via do X, a fabricante divulgou um teaser que dá a entender que a bateria de um futuro smartphone será superior a 10.000 mAh - "1x.000 mAh".

Na publicação, a empresa chinesa anuncia que os detalhes serão revelados no dia 27 de agosto, quando os utilizadores poderão "testemunhar o extremo".

O protótipo de smartphone mostrado, em maio, era baseado na linha GT da realme e integrava uma tecnologia de bateria com ânodo de silício. Uma vez que permite fabricar componentes de maior densidade, é possível que a realme tenha aplicado a tecnologia ao seu próximo smartphone, a ser apresentado dentro de poucos dias.

Apesar de já haver dispositivos com largas capacidades de bateria, como o OnePlus 13 que oferece 6000 mAh ou o Redmi Note 15 Pro que assegura 7000 mAh, um smartphone equipado com uma bateria de mais de 10.000 mHa pode ser um trunfo muito interessante para a realme.

