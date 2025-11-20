Xiaomi alerta! Vai haver um aumento drástico dos preços dos smartphones

É impossível prever o momento perfeito para comprar um smartphone! As constantes flutuações do mercado, os avanços tecnológicos constantes e a rotação contínua de modelos tornam esta tarefa muito complicada. Ainda assim, as últimas declarações do presidente da Xiaomi são claras. 2026 trará um aumento nos preços, e não quer assustar os consumidores.

Aumento drástico dos preços dos smartphones

Durante a apresentação dos mais recentes resultados da Xiaomi, o presidente da empresa deu várias pistas sobre o futuro do catálogo. Além disso, deu também uma ótima recomendação para todos os que procuram um novo smartphone. Comprar o quanto antes pode ajudar a poupar dinheiro.

Confirmou que o setor enfrenta uma nova crise que já afeta as empresas e que em breve poderá inflacionar os preços de venda a retalho dos smartphones. Segundo o presidente da Xiaomi, os fabricantes de processadores estão a concentrar-se na produção de chips para centros de inteligência artificial e a negligenciar o fornecimento regular de chips para telemóveis.

De facto, segundo os especialistas do setor, os preços de alguns processadores para dispositivos móveis aumentaram até 60% só no quarto trimestre de 2025. É um número que poderá ser ainda mais expressivo em 2026. Segundo Weibing, a Xiaomi já começou a implementar aumentos de preços devido à escassez de processadores nas suas novas séries, como o Redmi K90.

Problema não vai apenas afetar a Xiaomi

A empresa afirma que as margens de lucro começam a diminuir consideravelmente, pelo que podemos ver uma tendência de subida dos preços nos próximos meses devido ao custo dos chips. Embora estas declarações venham da Xiaomi, não excluem outros fabricantes e empresas.

A Samsung, a Apple e muitas outras marcas também são afetadas pela escassez de chips. É por isso que a tendência de subida dos preços prevista pela Xiaomi é generalizada e não se restringe somente aos seus próprios produtos. É importante perceber o que a Xiaomi quis dizer e como a escassez de chips vai afetar os preços dos telemóveis.

Em primeiro lugar, tudo depende do dispositivo que pretende comprar, uma vez que os modelos já lançados não deverão ter um aumento de preço até 2026. O alerta da Xiaomi e do seu presidente aplica-se a toda a próxima geração de modelos, não apenas aos que já estão no mercado. Esperar é uma opção, mas o presidente da Xiaomi já o avisou: os preços que verá em 2026 podem ser muito mais elevados do que o esperado.