Revolut lança eSIM em Portugal: para que serve?

A Revolut, a fintech global com mais de 55 milhões de clientes em todo o mundo, passa agora a oferecer eSIMs e planos de dados globais aos seus mais de 1,5 milhões de clientes em Portugal. Mas qual o objetivo?

eSIMs da Revolut são compatíveis com a maioria dos smartphones Apple e Android 4G/5G

Disponível a partir de hoje, todos os clientes Revolut portugueses com dispositivos compatíveis com eSIM terão acesso ao eSIM, independentemente do seu plano. Uma vez instalado, os clientes poderão carregar dados onde quer que vão – sem necessidade de um cartão SIM físico – com preços por localização a partir de 1,50€ por 1GB e vários planos de dados disponíveis até 20GB. A ligação do eSIM permite que os clientes usem a aplicação Revolut sem consumir os seus dados móveis – assim, se um cliente Revolut aterrar num país e não tiver acesso a dados, pode continuar a aceder à sua aplicação Revolut e utilizar todos os produtos e funcionalidades, incluindo o carregamento dos seus dados.

Com o eSIM instalado através da aplicação Revolut, os clientes Ultra terão acesso a um novo benefício como parte do seu plano – 3GB de dados móveis para usar em mais de 100 países, com uma renovação mensal. O custo da utilização de dados móveis no estrangeiro aumentou nos últimos anos e as taxas de dados para países fora da Europa estão quase sempre fora dos benefícios padrão.

O lançamento dos eSIMs em Portugal é o mais recente passo do Revolut na sua expansão para o espaço das telecomunicações. De facto, o Revolut anunciou recentemente o lançamento de Planos Móveis na Europa, para trazer inovação a um sector que necessita de mais transparência e flexibilidade e uma melhor experiência do cliente, exatamente como fez com o setor bancário.