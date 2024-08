Realme carrega bateria de smartphone em 5 minutos mas quer ir mais longe

A Realme, que se tornou viral com a sua tecnologia de carregamento rápido de 300 W nos últimos tempos, está agora a trabalhar numa alternativa ainda mais rápida. Embora este trabalho tenha surgido agora, parece que a Realme trouxe a sua tecnologia de carregamento rápido de 320 W numa versão já próxima da que será a final.

Carregamento rápido de bateria em 5 minutos

O nome Realme é já conhecido no mercado há algum tempo, graças ao carregamento rápido e outras tecnologias. No entanto, tornou-se uma marca de referência com o seu carregamento rápido de 300 W, que surgiu há cerca de uma semana.

A empresa mostrou, num vídeo partilhado, a rapidez com que pode carregar totalmente um telefone completamente descarregado com a sua tecnologia de carregamento de 300 W. Agora dá mais um passo e prepara-se para apresentar a sua tecnologia de carregamento rápido de 320 W.

Realme quer dar ainda mais para as baterias

Esta nova tecnologia de carregamento rápido, que deverá ser apresentada no Realme Technology Carnival, que se realizará no dia 14 de agosto, não inclui, para já, qualquer dado em termos de duração. A Realme, que mudou rapidamente dos 240 W utilizado no modelo GT Neo5 para 320 W, parece estar a utilizar 300 W como passo intermédio.

No vídeo apresentado do carregamento rápido de 300W, verificamos que o dispositivo, que está totalmente descarregado, atinge os 17% de carga em 35 segundos. A marca pede apenas ao utilizador 5 minutos para uma carga completa. Assim, consegue atingir a carga completa de uma bateria média de 4.500 mAh em pouco tempo. Mas e quanto demora com os 320 W?

Quer passar já dos 300 W para os 320 W

Embora não haja nenhuma declaração oficial da marca, espera-se que a tecnologia de carregamento rápido de 320 W atinja 17 por cento de carga em menos de 35 segundos. Os 5 minutos pode ser considerado o valor máximo para uma carga completa.

A Realme, que pretende anunciar estes valores no evento que se realiza no dia 14 de agosto, já conseguiu tornar-se o foco de todos. Resta saber como esta se comportará e o que irá conseguir oferecer aos utilizadores nos seus smartphones.