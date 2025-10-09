Meta traz uma grande inovação do WhatsApp, mas só para o iOS

A Meta revelou agora uma enorme inovação do WhatsApp. Falamos da nova funcionalidade de tradução de mensagens do WhatsApp. Permite traduzir mensagens instantaneamente em 21 línguas diferentes, eliminando as barreiras linguísticas. Por agora, esta é uma novidade exclusiva do iOS e do iPhone.

Meta traz uma grande inovação do WhatsApp

O WhatsApp, a popular aplicação de mensagens afiliada à Meta, está a preparar-se para levar a sua experiência de utilizador a um novo patamar a nível internacional. Há apenas algumas semanas, a aplicação introduziu resumos e sugestões de texto baseados em IA, e agora lançou oficialmente a sua aguardada funcionalidade de tradução de mensagens para utilizadores iOS.

Esta atualização, introduzida na versão 25.28.74, marca também o lançamento oficial do suporte Live Photos. A Meta observa que pode demorar algumas semanas para que a funcionalidade chegue a todos os utilizadores.

Tradução em tempo real das conversas

Embora esta nova ferramenta de tradução do WhatsApp exija um pequeno download para a instalação inicial, destaca-se pela capacidade de funcionar offline. Veja como aceder à tradução passo a passo:

Tocar na mensagem que pretende traduzir e manter.

Selecionar “Mais…” no menu suspenso.

Escolher a opção “Traduzir” no menu.

Na primeira utilização, será pedido que se selecione os idiomas de origem e de destino e que se descarregue os pacotes de idiomas relevantes para o dispositivo. Após descarregar estes pacotes de idiomas, será possível traduzir mensagens instantaneamente, mesmo sem ligação à Internet. Também se pode gerir os idiomas descarregados e descarregar novos, acedendo a Definições > Traduzir > Idiomas Descarregados.

Por agora é apenas disponível no iOS e no iPhone

De acordo com informações partilhadas pela WABetaInfo, são atualmente suportados 21 idiomas diferentes. No entanto, a Meta também realça que esta funcionalidade tem algumas limitações:

Conteúdo traduzível: as mensagens de texto enviadas ou recebidas em conversa individuais, ou de grupo podem ser traduzidas.

Conteúdo intraduzível: locais, documentos, pessoas, autocolantes e GIFs não podem ser traduzidos.

Requisitos: É necessário espaço de armazenamento suficiente para a tradução e um sinal WiFi forte ou ligação de dados durante a fase inicial de download.

Segundo o WhatsApp, este novo recurso suporta os seguintes idiomas. Árabe, chinês (mandarim simplificado/tradicional), holandês, inglês (Reino Unido/EUA), francês, alemão, hindi, indonésio, italiano, japonês, coreano, polaco, português (Brasil), russo, espanhol, tailandês, turco, ucraniano e vietnamita.

Esta nova ferramenta de tradução do WhatsApp irá fortalecer ainda mais o alcance global da aplicação, proporcionando uma grande conveniência, especialmente para os utilizadores que comunicam internacionalmente.