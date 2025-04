WhatsApp confirma o que se temia! Círculo azul da Meta AI não pode ser removido

O círculo azul no WhatsApp continua a ser um tópico controverso. A razão é óbvia e assenta no facto de que não é possível removê-lo completamente, uma vez que é uma funcionalidade nativa. Não importa quantas solicitações os utilizadores façam, parece que esta IA permanecerá no WhatsApp, independentemente do que aconteça.

WhatsApp confirma o que se temia!

Vários especialistas manifestaram preocupação sobre o perigo que os chatbots podem representar devido à enorme recolha de dados utilizados para treinar modelos de IA. No entanto, os programadores do WhatsApp defenderam-se explicando como esta funcionalidade realmente funciona.

Isto significa que não vão adicionar opções para eliminar ou ativar, pois quando a IA estiver integrado na aplicação, não poderá desinstalar o Meta AI de forma alguma. A empresa de Mark Zuckerberg explica que não está a obrigar ninguém a usá-lo e que funciona como qualquer outro recurso.

O problema é que não há uma forma de o desativar ou desinstalar por quem não o quiser usar. No entanto, segundo informações, o WhatsApp confirmou que continua a ser uma funcionalidade “completamente opcional”, ainda que não pareça.

Círculo azul da Meta AI não pode ser removido

Para explicar melhor isto, a empresa deu o exemplo de que o Meta AI é semelhante a qualquer outro recurso que tenha sido utilizado durante anos. Falou dos canais ou dos estados. Ou seja, estão lá permanentemente, mas é o utilizador que decide se os usa ou não, se alguém os pode ver ou não.

Alguns comparam isto à funcionalidade Recall da Microsoft, que foi alterada para ser opcional após ter sido criticada por permanecer sempre ativada. Ao mesmo tempo, o novo modo de privacidade da Apple Intelligence para iPhones é outro dos motivos pelos quais o WhatsApp está a ser criticado, uma vez que não segue as mesmas diretrizes.

Embora tenham sido feitas várias tentativas para convencer as pessoas de que a Meta AI é segura, muitos especialistas apresentaram análises dizendo o contrário. A principal razão é que a inteligência artificial recolhe dados dos utilizadores para serem treinados. Não acedem às conversas privadas com amigos ou familiares porque há encriptação de ponta a ponta, mas há informações a que têm acesso.